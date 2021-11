Stand: 30.11.2021 08:52 Uhr Geflügelpest im Landkreis Harburg: 1.200 Gänse werden gekeult

In einem Geflügelbetrieb im Landkreis Harburg ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Betroffen ist eine Gänseherde mit rund 1.200 Tieren im Bereich Wistedt in der Samtgemeinde Tostedt. Alle Tiere müssen getötet werden. Das Veterinäramt nehme die Situation sehr ernst, so ein Sprecher des Landkreises Harburg. Der betroffene Betrieb sei gesperrt worden. Ab Dienstag gelte im gesamten Landkreis Harburg eine Stallpflicht für Geflügel.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2021 | 09:30 Uhr