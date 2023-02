Geflüchtete in Niedersachsen: Weil will mehr Geld vom Bund Stand: 15.02.2023 08:18 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil hat den Bund bei der Unterbringung von Geflüchteten zu mehr Unterstützung aufgefordert. Am Donnerstag lädt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zum Flüchtlingsgipfel ein.

Es gebe eine große Erwartungshaltung bei den Kommunen, sagte Niedersachsens SPD-Regierungschef Weil. "Wir brauchen noch mehr Unterkünfte seitens des Bundes. Und auch die finanzielle Unterstützung kann und sollte noch weiter verbessert werden." Auf dem Flüchtlingsgipfel von Bundesinnenministerin Faeser am Donnerstag diskutieren Vertreter der Innenministerkonferenz und von kommunalen Spitzenverbänden über die Lage. "Wir helfen uns von Jahr zu Jahr. In der Regel finden Bund und Länder auch gute finanzielle Abstimmungen, aber es ist immer nur sehr kurzfristig", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Weitere Informationen 5 Min Abzocke? Was Geflüchtete für ein Bett zahlen sollen (14.02.2023) Mehr als 1000 Euro Miete erhob die Samtgemeinde Appensen bei zwei Ukrainerinnen für ein 20 Quadratmeter-Zimmer. 5 Min

"Kommunale Haushalte alle im defizitären Bereich"

Zwar bekomme das Bundesland die Unterbringung Geflüchteter weitgehend gut hin. Allerdings haben laut Behrens auch in Niedersachsen Kommunen große Probleme aufgrund der hohen Zahl an Geflüchteten gemeldet. Auch der niedersächsische Städtetag appelliert deswegen an den Bund, mehr Geld für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung zu stellen. "Die aktuelle Zahlung des Bundes von 143 Millionen Euro für Niedersachsen sind ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning.

Niedersachsen will mehr kleine Unterkünfte bauen

Um die Probleme bei der Unterbringung Geflüchteter in den Griff zu bekommen, will Niedersachsen zudem künftig vermehrt auf mehrere kleinere Einrichtungen für die Flüchtlingsunterbringung setzen, teilte Behrens mit. Große Unterkünfte sollen dagegen weniger gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.02.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge