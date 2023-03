Stand: 04.03.2023 13:43 Uhr Gedenkveranstaltung für türkische und syrische Erdbebenopfer

Das schwere Erdbeben am 6. Februar hat in der Türkei und in Syrien mehr als 50.000 Todesopfer gefordert. In Hannover wird heute der Opfer gedacht. Eingeladen zu der öffentlichen Gedenkveranstaltung hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Man wolle gemeinsam Anteilnahme und Solidarität ausdrücken, heißt es in der Einladung. Viele Menschen - auch in Niedersachsen - sorgten sich um verletzte und traumatisierte Kinder, Frauen und Männer sowie um diejenigen, die vor den Trümmern ihrer Existenz und einer ungewissen Zukunft stünden. Auf der Veranstaltung werden neben Weil auch Gül Özge Kaya, Generalkonsulin der Türkei, und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprechen. Dem Gedenken sollen sich Gebete verschiedener Religionsgemeinschaften anschließen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf dem Opernplatz in Hannover.

VIDEO: Rettungskräfte berichten vom Erdbebeneinsatz in der Türkei (20.02.2023) (4 Min)

