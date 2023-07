Gedenktag für Drogentote: Mehrere Aktionen in Niedersachsen Stand: 21.07.2023 07:07 Uhr Heute wird an Menschen erinnert, die durch den Konsum von Drogen ihr Leben verloren haben. In Niedersachsen finden zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenktag statt.

Im Jahr 2022 wurden in einer Erhebung des Bundeskriminalamtes und dem Institut für Therapieforschung München deutschlandweit 1.990 Drogentote gezählt. Am heutigen bundesweiten Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende wird unter anderem in Braunschweig an sie erinnert. Dort wird am Vormittag ein Open-Air Gottesdienst abgehalten. In der Hildesheimer Fußgängerzone können an einen Baum Bänder mit den Namen der Verstorbenen gebunden werden. In Hannover soll es unter anderem mehrere kleine Gedenkfeiern bei Anlaufstellen für Drogenabhängige sowie eine zentrale Veranstaltung am Nachmittag auf dem Neustädter Friedhof geben. In Osnabrück werden bei einer Andacht die Namen von 13 Menschen vorgelesen, die in der Stadt in den vergangenen zwölf Monaten durch den Drogenkonsum gestorben sind.

Motto: "Drogentot ist Staatsversagen"

In Niedersachsen wurden 2022 117 Drogentote gezählt. Zahlen für dieses Jahr liegen laut der Landesstelle für Suchtfragen noch nicht vor. Der bundesweite Gedenktag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Drogentot ist Staatsversagen". Damit wollen die Organisatoren verdeutlichen, dass die Politik aus ihrer Sicht für die stetig steigende Anzahl an Todesfällen in Zusammenhang mit Drogenkonsum mitverantwortlich ist.

