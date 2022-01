Gedenktag: Niedersachsen erinnert an den Holocaust Stand: 27.01.2022 06:30 Uhr Vor 77 Jahren hat die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Seit 2005 ist der 27. Januar daher Holocaust-Gedenktag. In Niedersachsen werden Veranstaltungen vorwiegend digital abgehalten.

Gottesdienste und Diskussionsrunden: Vieles wird heute im Internet übertragen, darunter eine Gedenkstunde, an der unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Michael Fürst, Präsident des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, teilnehmen.

"Lichter gegen Dunkelheit"

Am Abend werden zahlreiche Gedenkstätten in Niedersachsen beleuchtet. Fotos davon sollen dann in den sozialen Medien verbreitet werden. "Lichter gegen Dunkelheit" heißt die Aktion. Angeleuchtet werden unter anderem die Gedenkstätten Bergen-Belsen, Esterwegen und Sandbostel.

Gedenkfeiern und Ausstellungen

In den Gedenkstätten Bergen-Belsen und Hannover-Ahlem gibt es heute Gedenkfeiern, die im Internet übertragen werden. In Lüneburg setzen Stadt, Museum und Theater gemeinsam ein digitales Zeichen gegen das Vergessen. In einem Video, das auf der Internetseite der Stadt abrufbar ist, gibt es zunächst ein Grußwort von Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Anschließend liest der in Lüneburg lebende Schriftsteller Renatus Deckert aus dem Buch "Ist das ein Mensch?" von Primo Levi, einem Auschwitz-Überlebenden. Musiker des Theaters begleiten diese Lesung. Aber auch außerhalb des Internets wird der Holocaust-Gedenktag begangen. Schüler-Guides des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule bieten zum Beispiel Stadtführungen unter dem Titel "Lüneburg im Nationalsozialismus" an. Auch in Nienburg wird vor Ort gedacht, unter anderem mit einer interreligiösen Andacht auf dem Jüdischen Friedhof. Später werden an der Gedenktafel der Jüdischen Gemeinde Blumen niedergelegt und am Mahnmal am Weserwall Kerzen angezündet.

Im Nienburger Rathaus ist eine Ausstellung über einen israelischen Wissenschaftler und Leichtathleten zu sehen, der als Kind den Holocaust überlebte und beim Olympia-Terroranschlag in München nur knapp entkam. An das Schicksal der Kinder im Konzentrationslager Theresienstadt erinnert eine Ausstellung im Erich Maria Remarque Friedenszentrum in Osnabrück.

Weil: "Zeichen gegen Verhöhnung der Opfer"

Das Lager in Auschwitz sei "bis heute ein Symbol für ein in der Geschichte der Menschheit einzigartiges Verbrechen", sagte Ministerpräsident Weil im Vorfeld des Gedenktags. "Wir gedenken der Millionen Opfer der Shoah - und ehren sie. Wir setzen damit auch ein eindeutiges Zeichen gegen die unerträgliche Verhöhnung der Opfer durch Corona-Leugner, die mit 'Judensternen' auf die Straße gehen und antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten." Jede und jeder müsse "sehr wachsam sein im Hier und Heute".

Havliza: "Perfide" Verharmlosung des Holocaust

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte: "Wer meint, die gegenwärtige Corona-Politik mit dem nationalsozialistischen Völkermord an Juden gleichzusetzen, der verharmlost den Holocaust auf perfide Art und Weise." Sie wies darauf hin, dass dies strafbar sein kann: "Mit den drei Generalstaatsanwälten in Niedersachsen bin ich mir einig, dass diese Verhaltensweisen als Volksverhetzung verfolgt werden können."

Gryglewski: Gedenken gerade jetzt wichtig

Auch die Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, Elke Gryglewski, betonte die Bedeutung des Gedenkens an den Holocaust gerade während der Corona-Pandemie. Immer wieder würden nationalsozialistische Verbrechen bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen verharmlost. Antisemitismus trete dort ebenfalls zutage, so Gryglewski. Dem müsse die Gesellschaft entschieden entgegentreten.

