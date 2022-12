Gedanken zum Weihnachtsfest aus Niedersachsen Stand: 25.12.2022 10:59 Uhr Weihnachten bietet Raum zur Besinnung. Zwischen Festmahl und Bescherung drängen Gedanken an diejenigen, denen es nicht gut geht und an das, was sich ändern sollte in der Welt. Stimmen aus Niedersachsen.

In seiner Predigt ruft der hannoversche Landesbischof Ralf Meister dazu auf, sich angesichts von Krieg und Krisen dennoch nicht von Angst überwältigen zu lassen. Die evangelisch-reformierte Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden bezeichnete die Weihnachtsbotschaft als ein Gegenprogramm zu den Mächtigen der Welt. Es rufe zur Liebe auf. Auch der katholische Bischof Heiner Wilmer in Hildesheim sendete eine Friedensbotschaft. "Sie und ich können keine Kriege beenden", predigte er im Dom. "Aber wir können großzügig sein. Verzeihen. Nicht zulassen, dass der Hass und die Bitterkeit in uns die Oberhand gewinnen."

AUDIO: Sorgenfreie Advents- und Weihnachtszeit? (33 Min) Sorgenfreie Advents- und Weihnachtszeit? (33 Min)

Eine helfende Hand reichen

Bischof Franz-Josef Bode rief in der Christmette im Osnabrücker Dom dazu auf, Menschen in Not zu helfen. Der christliche Glauben sei eine Anwaltschaft für Arme und Schwache. Der Bischof erinnerte dabei auch an die Menschen in der Ukraine. Der evangelische Oldenburger Bischof Thomas Adomeit schreibt in seiner Weihnachtsbotschaft, die Welt drohe aus den Fugen zu geraten. Durch Gottes Sohn hoffe er auf Frieden - in der Ukraine und überall dort, wo sich Menschen gegenseitig Gewalt antun.

Sorgenvoller Blick in die Ukraine

Unterdessen fordert die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU), Deutschland müsse sich mehr bemühen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wir haben noch nicht die richtige Balance gefunden. Wir sprechen überwiegend über Waffen und Kriegsmittel", sagte Süssmuth der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die 85-jährige Politikerin mit einstigem Wahlkreis Göttingen sagte aber auch, sie halte es für richtig, "dass diese Bundesregierung in ihrer schwierigen Verantwortung Maß hält und immer auch die Konsequenzen ihres Handelns mit bedenkt". Es sei sehr schwierig zu verhandeln, da für den russischen Präsidenten Wladimir Putin derzeit nur die Lösung infrage komme, dass die Ukraine wieder zu Russland gehöre.

Optimistischer Blick auf Corona-Maßnahmen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich zu Weihnachten optimistisch - in Hinblick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen. "Das derzeit niedrige Schutzniveau scheint ausreichend zu sein", sagte der SPD-Politiker. "Ich hoffe, es gelingt uns auf der aktuellen Grundlage gut durch den dritten Winter zu kommen. Dann werden wir zum Frühjahr hin sicherlich darüber reden können, ob wir die Schutzvorkehrungen generell noch weiter brauchen." Einige Bundesländer hatten beispielsweise die Maskenpflicht im Nahverkehr beendet. In Niedersachsen ist dies bislang nicht vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten