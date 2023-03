GdP fordert kostenlosen Nahverkehr für Polizisten in Zivil Stand: 05.03.2023 16:16 Uhr Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sollten Polizisten den Nahverkehr in Niedersachsen künftig auch in Zivil kostenlos nutzen können. Das könnte zu mehr Sicherheit in Bussen und Bahnen führen.

"Nicht jede und jeder im Vollzugsdienst trägt permanent eine Uniform, zum Beispiel wenn man im Ermittlungsdienst arbeitet", teilte ein GdP-Sprecher mit. Demnach könnten aber auch diese Kräfte im Ernstfall schnell, geschult und sicher eingreifen, wenn die Sicherheit anderer Fahrgäste bedroht sei. In Schleswig-Holstein sollen Polizistinnen und Polizisten in Zivil in Zukunft den Nahverkehr kostenlos nutzen können, wenn sie eine Dienstwaffe bei sich tragen. Die dortige schwarz-grüne Landesregierung hatte nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug Ende Januar Maßnahmen angekündigt, um die Sicherheit in Zügen zu erhöhen.

VIDEO: Gewerkschaft fordert mehr Personal bei der Polizei (08.06.2022) (5 Min)

Innenministerium: Polizisten müssen in Zivil erkennbar sein

Ob Niedersachsen einen ähnlichen Schritt geht, ist offen. Laut Innenministerium können Polizistinnen und Polizisten seit Jahren Züge der Deutschen Bahn und den Nahverkehr kostenlos nutzen, wenn sie eine Uniform tragen. Es werde geprüft, ob eine Ausweitung der Freifahrt zielführend sei, so ein Sprecher des Innenministeriums. Die Polizeistatistiken ließen keine Kriminalitätsschwerpunkte in Nahverkehrsmitteln erkennen. Es sei zwingend erforderlich, dass Einsatzkräfte der Polizei auch in Zivil zu erkennen seien, wenn sie kostenlos im ÖPNV fahren, um Bürgerinnen und Bürger nicht zu verunsichern oder gefährliche Situationen zu begünstigen, heißt es aus dem Innenministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2023 | 07:00 Uhr