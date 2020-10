Gauß-Medaille für Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier Stand: 16.10.2020 06:47 Uhr Die künftige Chemie-Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier wird am Freitag in Braunschweig mit der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille 2020 ausgezeichnet.

Die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille wird seit 1949 von der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG) verliehen. Die undotierte Ehrung würdigt hervorragende wissenschaftliche Leistungen. Frühere Preisträger waren unter anderem der Physik-Nobelpreisträger Klaus von Klitzing und der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof. Charpentier bekommt die Auszeichnung für ihre Arbeiten zur sogenannten Gen-Schere. Menschliches Erbgut wird damit zielgenau zerschnitten und wieder zusammengesetzt. Krankheiten wie Krebs sind so besser behandelbar.

Die "Gen-Schere": Einfach Erbgut verändern

Die französische Gen-Forscherin war Anfang Oktober zusammen mit der Amerikanerin Jennifer Doudna für den diesjährigen Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen worden. Das Nobel-Komitee würdigt ebenfalls ihre Forschungsarbeit, mit der man künftig relativ einfach Erbgut verändern kann. Charpentier arbeitete bis 2015 zwei Jahre am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die Übergabe der Nobelpreise erfolgt traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

