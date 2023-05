Gaszug gerissen: Auto rast in Einbeck in Zäune und Mauern

Stand: 14.05.2023 17:03 Uhr

Ein Defekt bei einem behindertengerecht umgebauten Auto hat am Samstag in Einbeck Schaden verursacht. Ein Gaszug war gerissen, das Auto war ungebremst in Zäune und Mauern gerast.