Garlichs bleibt Landesvorsitzende der Grünen in Niedersachsen Stand: 22.03.2025 20:24 Uhr Niedersachsens Grüne haben ihre Parteispitze neu gewählt. Greta Garlichs aus Hannover wurde als Vorsitzende bestätigt. Neuer Co-Vorsitzender ist der 25 Jahre alte Maximilian Strautmann aus Osnabrück.

Garlichs bekam auf dem Landesparteitag in Celle knapp 78 Prozent der Stimmen, Strautmann, bislang als Beisitzer Teil des Vorstands, konnte knapp 55 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Für den Parteivorsitz lagen insgesamt fünf Bewerbungen vor.

Garlichs kritisiert Friedrich Merz

Garlichs nutzte ihre Bewerbungsrede in Celle, um gegen den CDU-Chef auszuteilen: "Wir sind das Gegenmodell zu einem Friedrich Merz, dessen Wort keine drei Stunden hält, der sich einfach an die Macht gelogen hat." Garlichs will den Landesverband angesichts des starken Mitgliederzuwachses professionalisieren. Bei ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren zählte die Partei nach eigenen Angaben rund 12.500 Mitglieder, mittlerweile sind es mehr als 17.000.

Maximilian Strautmann sagte, im Bund regiere die Kurzsichtigkeit wieder - gerade jetzt brauche es deshalb die Grünen. "An uns Grünen kommt niemand vorbei, egal ob in Regierung oder Opposition."

