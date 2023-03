Galeria Karstadt Kaufhof schließt vier Filialen in Niedersachsen Stand: 13.03.2023 16:08 Uhr Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Filialen in Deutschland. In Niedersachsen machen vier Warenhäuser dicht. Betroffen sind Braunchweig, Celle, Hildesheim und Oldenburg.

Am Montagnachmittag gab der Gesamtbetriebsrat die geplanten Schließungen der Warenhäuser bekannt. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum reagierte enttäuscht auf die Ankündigung des Konzerns, das Kaufhaus in seiner Stadt zu schließen. Für die Stadt und die Beschäftigten bedeute das "einen drastischen Einschnitt". Am Dienstagvormittag soll es in Braunschweig eine Betriebsversammlung für die 170 Beschäftigten geben.

Diese Filialen schließen in Niedersachsen:

Celle - zum 30. Juni 2023

Braunschweig - zum 31. Januar 2024

Hildesheim - zum 31. Januar 2024

Oldenburg - zum 31. Januar 2024

Bremen - zum 31. Januar 2024

5.000 Beschäftigte betroffen

Aufatmen können dagegen die Beschäftigten der Filialen in Goslar, Göttingen, Hannover und Lüneburg. Diese Filialen bleiben nach Angaben des Unternehmens bestehen. Bundesweit schließt Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern laut Gesamtbetriebsrat 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser. "Insgesamt werden somit weit über 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren", berichteten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag.

Schon zweites Insolvenzverfahren

Ende Oktober 2022 meldete Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Insolvenz an. In einem Brief an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärte Konzernchef Miguel Müllenbach damals, Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens seien die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Eine erneute Sanierung werde mit erheblichen Einschnitten in das Filialnetz und einem deutlichen Stellenabbau verbunden sein. Im ersten Insolvenzverfahren hatte der Konzern 2020 gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Stellen.

