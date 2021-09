GDL-Streik bremst Bahnverkehr in Niedersachsen aus Stand: 02.09.2021 09:38 Uhr Die Bahn ist der Lokführergewerkschaft mit einem neuen Angebot entgegengekommen - für GDL-Chef Claus Weselsky jedoch nicht weit genug. Auch in Niedersachsen kommt es nun zu zahlreichen Zugausfällen.

Nachdem am Mittwoch zunächst der Güterverkehr vom Ausstand der Lokführer betroffen war, wird seit 2 Uhr der Personenverkehr auch in Niedersachsen bestreikt. Aktuell fallen etwa drei Viertel aller regulären Fernzüge aus. Auch im Regionalverkehr fahren deutlich weniger Züge als sonst. Zwischen Oldenburg und Hannover verkehrt der Regionalexpress bis Dienstag nur im Zweistundentakt. Das gilt auch für den Bereich von Osnabrück über Twistringen und Bremen nach Bremerhaven sowie für die Regionalbahn von Göttingen nach Bad Harzburg. Im Großraum Hannover sind ganze S-Bahn-Linien eingestellt worden - etwa von Hannover nach Hildesheim. Der Bahnverkehr könnte mehr als fünf Tage lang erheblich eingeschränkt sein.

Niedersachsen: Notfahrplan für Regionalverkehr

Für die Zeit des Streiks hat die Bahn für den niedersächsischen Regionalverkehr einen Notfahrplan erstellt. "Wir hoffen, dass es genauso abläuft wie bei den letzten beiden Streiks und wir ein verlässliches Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten können", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Donnerstagmorgen.

Diese Bahnen sollen heute fahren:



S 1 (Minden - Hannover Hbf - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt;

S 2 (Nienburg - Hannover Hbf - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt;

S 3 (Hannover Hbf - Hildesheim Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/ RE 70)

S 4 (Bennemühlen - Hannover Hbf - Hildesheim Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Hildesheim Hbf die Züge des erixx (RE 10) ;

S 5 (Hannover Flughafen - Hameln (Paderborn): Die Züge verkehren vsl. zwischen Hannover Flughafen und Hameln/Bad Pyrmont im Stundentakt. Zwischen Hameln und Paderborn im Dreistundentakt;

S 7 (Celle - Hannover Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/ RE 70) ;

RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt;

RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg (Harz)): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt;

RB 80/ RB 81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge beider Linien verkehren vsl. im Zweistundentakt kombiniert;

RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt;

RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren auf diesem Streckenabschnitt vsl. planmäßig zwischen Einbeck/Mitte und Einbeck/Salzderhelden, durchgehende Züge von/nach Göttingen fallen vsl. aus;

RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt zwischen Bremen und Osnabrück. Bitte nutzen Sie auf dem Streckenabschnitt Bremen Hbf und Bremerhaven-Lehe die NordWestBahn (RS2) .

RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Die Züge verkehren am 2. September und 3. September vsl. im Ein- bis Zweistundentakt.

Man könne allerdings nicht garantieren, dass diese Züge tatsächlich führen, heißt es von der Bahn. Beispielsweise könnten die Verbindungen von Streiks in Stellwerken betroffen sein. Neben diesem Angebot soll es Reisealternativen mit Bussen geben.

Vor Fahrt genau informieren - Tickets bleiben länger gültig

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite, in der DB-Navigator-App, über die Telefon-Hotline unter (08000) 996 633 und auf Twitter bei @DBRegio_NDS zu informieren. Geplante Fernreisen sollten möglichst verschoben werden, so das Unternehmen weiter. Bereits gekaufte Tickets können demnach bis einschließlich Freitag, 17. September, genutzt und Sitzplatzreservierungen kostenlos geändert werden.

GDL lehnt neues Bahnangebot ab

Kurz nach Beginn der dritten Streikrunde im Güterverkehr hatte die Bahn ein neues Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft aber inzwischen abgelehnt hat. Das von der Bahn vorgelegte Angebot sei auch "inhaltlich nicht annehmbar", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), Claus Weselsky, am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Es beinhaltet eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten. Die angebotenen 600 Euro Prämie entsprechen der Forderung der Gewerkschaft, bei der Laufzeit des Tarifvertrags hatte die GDL aber 28 Monate verlangt. Trotz des verbesserten Angebots wird der Bahn-Streik fortgesetzt.

Bahn geht rechtlich gegen Arbeitskampf vor

Wegen der langen Laufzeit enthalte das Angebot für die Lokführer de facto eine Nullrunde, beklagte Weselsky. Er warf der Deutschen Bahn außerdem vor, dass sie die Existenz der GDL vernichten wolle. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler rief die Arbeitnehmervertreter unterdessen dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hat die Bahn am Donnerstag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Streik gestellt.

Dritte Streikrunde um neuen Tarifabschluss

Beim dritten und längsten Streik der GDL innerhalb weniger Wochen ist erstmals auch der Personenverkehr am Wochenende betroffen. Neben Lokführern sind erneut Zugpersonal und Beschäftigte der Infrastruktur zum Ausstand aufgerufen. "Wir sehen uns angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager nicht bereit und nicht gewillt, hier kürzere Arbeitskampf-Maßnahmen durchzuführen", hatte Gewerkschaftschef Claus Weselsky Anfang der Woche gesagt. Die Bahn will zwar Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lang der neue Tarifvertrag gelten soll.

Während der vorangegangenen Streikrunde waren im Fernverkehr bis zu 70 Prozent der Verbindungen ausgefallen, im Regionalverkehr in Niedersachsen rund 60 Prozent der Züge. Betroffen waren unter anderem die S-Bahn-Verbindungen in und um die Landeshauptstadt Hannover.

