Für mehr Abstand: Bahn setzt zu Weihnachten Sonderzüge ein

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, schickt die Deutsche Bahn zu Weihnachten mehr Züge auf die Strecken. In Niedersachsen betrifft das die Fernverbindungen über Hannover und Braunschweig.

Nach Angaben des Konzerns sollen in der Zeit vom 18. bis zum 27. Dezember 100 Sonderzüge eingesetzt werden - etwa doppelt so viele wie sonst. Passend dazu würden diesen Monat 15 neue ICE-Züge in den Dienst gestellt, hieß es.

Weniger Sitzplätze, mehr Kontrollen

Als weitere Maßnahmen für "sicheres Reisen zu Weihnachten" kündigt die Bahn an, nur noch 60 Prozent der Sitze im Fernverkehr zur Verfügung zu stellen. In bis zu 50 Prozent aller Züge werden zudem Sicherheitsteams an Bord sein, um auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen, so die Bahn weiter.

