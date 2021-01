Für Niedersachsens Grundschüler ist wieder Präsenzunterricht Stand: 18.01.2021 07:49 Uhr Niedersachsens Grundschüler kehren ab heute in geteilten Gruppen in die Klassen zurück. Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die Infektionslage das zulässt.

Man wolle daher an der Teilöffnung der Grundschulen festhalten, hieß es. Insbesondere kleine Kinder schienen die Krankheit weniger stark zu verbreiten als andere Menschen. Der bereits nach dem letzten Bund-Länder-Treffen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vorgestellte Plan sieht vor, dass Grundschüler bis zum Halbjahresende nach dem sogenannten Szenario B unterrichtet werden. Das bedeutet, dass jeweils eine Hälfte der Schüler zu Hause und die andere in der Klasse arbeitet.

Grundschulen im Landkreis Gifhorn bleiben dicht

Ausgenommen von der Regelung ist der Landkreis Gifhorn. Dort bleiben die Grundschulen aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen vorerst geschlossen. Dies hatte der Krisenstab am Freitag mitgeteilt. Bis mindestens Ende des Monats sollen die Schüler der Klassen 1 bis 4 im Landkreis Gifhorn weiterhin ausschließlich zu Hause lernen, so wie es bereits in der ersten Woche nach den Ferien für alle Grundschüler in Niedersachsen galt.

Kritik aus Berlin, Zustimmung von der FDP

Das Land Niedersachsen war für die Öffnung der Grundschulen trotz des verschärften Lockdowns aus Berlin kritisiert worden. Dies sei gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern, sagte der Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt. Zustimmung bekommt die Landesregierung dagegen von der eigenen Opposition: Die FDP unterstützt den Kurs grundsätzlich, fordert von Kultusminister Tonne aber mehr Einsatz in der Pandemie - etwa, um den Digitalunterricht auszuweiten. Die Grünen befürchten allerdings ein Hin und Her in den Schulen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

