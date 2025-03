Für 31.500 Schüler starten heute die Abiturprüfungen Stand: 31.03.2025 07:03 Uhr Heute starten die Abiturprüfungen in Niedersachsen - los geht es mit der schriftlichen Prüfung im Fach Erdkunde. Neue Notfallpläne sollen Verzögerungen wie im vergangenen Jahr verhindern.

Bis zu den Osterferien am 7. April folgen unter anderem noch die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Kunst, Biologie, Physik und Chemie. Die letzten Klausuren werden am 14. Mai im Fach Französisch geschrieben. Die mündlichen Prüfungen sollen vom 13. bis zum 28. Mai stattfinden. Laut Kultusministerium werden die Abiturzeugnisse Ende Juni ausgehändigt. Den Angaben zufolge ist die Zahl der Prüflinge im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Demnach sind in diesem Jahr rund 31.500 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung zugelassen worden. Im vergangenen Jahr seien es etwa 30.800 Prüflinge gewesen - davon hätten knapp 28.800 bestanden. Der Notendurchschnitt habe bei 2,45 gelegen, so das Ministerium.

Einbruch an Schule sorgte 2024 für Verzögerungen

In diesem Jahr will das Ministerium mit neuen Notfallplänen Verzögerungen bei den Prüfungen verhindern. Sollte ein Austausch der Aufgaben oder eine Absage der Prüfung nötig sein, sollen die Pläne die Kommunikation zwischen Schule und Organisatoren der Prüfungen erleichtern. Das Kultusministerium reagiert damit auf einen Vorfall um die Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft im vergangenen Jahr. Dabei hatte ein Einbruch an einer Schule im Harz zu einem kurzfristigen Austausch der Prüfungsaufgaben geführt. Dem Ministerium zufolge war es dabei aber nicht zu "messbaren Beeinträchtigungen" gekommen.

Abiturtermine in Niedersachsen 2025

Montag, 31.03.2025: Erdkunde

Dienstag, 01.04.2025: Kunst

Mittwoch, 02.04.2025: Biologie

Donnerstag, 03.04.2025: Physik

Freitag, 04.04.2025: Chemie

Mittwoch, 23.04.2025: Geschichte

Donnerstag, 24.04.2025: Spanisch, Griechisch

Freitag, 25.04.2025: Sport, Informatik

Montag, 28.04.2025: Politik-Wirtschaft

Dienstag, 29.04.2025: Deutsch

Montag, 05.05.2025: Latein

Dienstag, 06.05.2025: Religion (Evangelisch/Katholisch), Werte und Normen

Mittwoch, 07.05.2025: Englisch

Donnerstag, 08.05.2025: Musik

Freitag, 09.05.2025: Mathematik

Mittwoch, 14.05.2025: Französisch

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule