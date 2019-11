Stand: 11.11.2019 06:59 Uhr

Fünfte Jahreszeit: Der Karneval startet

Der 11.11. um 11.11 Uhr: Das ist der magische Zeitpunkt und für leidenschaftliche Karnevalisten der wohl schönste Moment in der zweiten Jahreshälfte. Dann wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet. In diesem Jahr ergibt sich daraus für die Narren ein verlängertes Wochenende: Der 11. November fällt auf einen Montag. Auch in Niedersachsen feiern Karnevalshochburgen wie Braunschweig, Hannover, Osnabrück und Damme im Landkreis Vechta den traditionellen Sessionsauftakt.

Braunschweig: Neuer Prinz tritt royales Amt an

Videos 00:53 Hallo Niedersachsen OB überreicht Narren den Stadtschlüssel Hallo Niedersachsen Im Braunschweiger Altstadtrathaus haben die Karnevalisten die fünfte Jahreszeit eingeläutet und die Regentschaft übernommen. Stadtschlüssel und Stadtsäckel gingen vom Oberbürgermeister an die Narren.. Video (00:53 min)

In Braunschweig wird am 11.11. erst einmal ein neuer Prinz gekürt. Zusammen mit den Braunschweiger Traditionsfiguren Bauer und Till bildet er das Dreigestirn der Stadt für die neue Session. Oberbürgermeister Ulrich Markurth überreicht den Narren dann Stadtschlüssel und Stadtsäckel. Mit einem Umzug geht es anschließend zum Kohlmarkt - und dort muss der frisch gebackene Prinz schon seine erste Amtshandlung vornehmen: den Fassanstich des Prinzensudes. Bis zum Nachmittag wollen die Braunschweiger Karnevalisten feiern, mit Funkenmariechen und vielem mehr.

Narren ernennen in Damme den "Ehrennarren"

Seit 1614 existiert bereits die Carnevalsgesellschaft in Damme (Landkreis Vechta). Im Zentrum der Stadt steht die sogenannte Narrensäule, wo sich die Karnevalisten um 11.11 Uhr zur Sessionseröffnung treffen. Im Anschluss geht es zusammen mit den Symbolfiguren Lüchten-Franz und Pingel-Mattes ins Rathaus, wo die Karnevalisten traditionell den "Ehrennarr" küren.

Pumpernickel in Osnabrück

Auch Osnabrück hat seine bewährten Traditionen am 11.11. Dazu gehört ein Pumpernickelfrühstück. Nach der Verabschiedung der Tollitäten erfolgt die Proklamation ihrer Nachfolger - und das sind Prinzen und Prinzessinnen verschiedener Generationen. Zum einen wird das Kinderstadtprinzenpaar ernannt und bejubelt. Zum anderen sind da die Erwachsenen: ein Stadtprinzenpaar oder auch ein Solo-Herrscher oder eine Herrscherin. So wurde 2017 die erste allein regierende Stadtprinzessin gekürt.

Hannover genießt die Vorfreude sogar bis zum 16.11.

In der Landeshauptstadt Hannover ist noch Warten angesagt - hier stürmen die Karnevalisten das Rathaus immer erst am Sonnabend nach dem 11. November. Es sei denn, das muss man kaum erwähnen, der 11.11. fällt selbst auf einen Sonnabend. In allen anderen Jahren genießen Hannovers Karnevalisten ihre Vorfreude einige Tage länger als alle anderen. Der Grund ist pragmatisch, wie eine Sprecherin des Komitees Hannoverscher Karneval NDR.de einst erklärte: "In der Woche würde man hier im Norden nicht die ganzen Gardemädchen von der Schule befreit bekommen." Deshalb müsse es eben der Sonnabend sein.

Rosenmontag: Im Februar folgen die Karnevals-Highlights

Nach dem Auftakt steht Anfang 2020 der Karnevals-Höhepunkt an: der Umzug zum Rosenmontag.

Am Sonntag, 16. Februar, führt der Fastnachtsumzug durch Damme . Am Montag, 17. Februar, folgt der Rosenmontagsumzug - stets eine Woche früher als in anderen Städten.

führt der Fastnachtsumzug durch . Am folgt der - stets eine Woche früher als in anderen Städten. Am Sonnabend, 22. Februar, feiert Osnabrück seinen Ossensamstag .

feiert seinen . Am Sonnabend, 22. Februar, ziehen auch die Motivwagen durch Hannover .

ziehen auch die Motivwagen durch . Am Sonntag, 23. Februar, ist der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands dran: der Schoduvel in Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.11.2019 | 19:30 Uhr