Wussten Sie das? DLRG-Retter müssen ihre Ausrüstung selber zahlen Stand: 29.04.2024 21:07 Uhr

von Anja Datan-Grajewski

Pia Dannenberg ist seit über zehn Jahren aktives Mitglied der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft). Sie hat erst die Rettungsschwimmerausbildung gemacht. Rettungsboot führen kann die 25-Jährige mittlerweile auch und ist nun aktiv im Katastrophenschutz im Einsatz. Ihre aktuelle Ausrüstung hat sie vor sieben Jahren von ihrem Vater geschenkt bekommen. Eigentlich sei es langsam Zeit für eine neue, sagt sie, aber "man überlegt sich schon zwei- oder dreimal, ob die Jacke wirklich ausgedient hat, ob es jetzt schon an der Zeit ist, sich eine neue zu kaufen." Denn wie alle anderen aktiven Mitglieder auch, muss sich Pia Dannenberg ihre Einsatzkleidung selbst kaufen. Und der Unmut darüber wächst.

Die junge Frau war tagelang als Helferin im Hochwasser im Einsatz. Warum sie ihre Sicherheitsschuhe, ihre wasserfeste Jacke oder ihre Rettungsweste privat zahlen muss, versteht sie nicht und findet das mehr als unfair. "Wir haben alle das Ziel, Leben zu retten, auf unterschiedlichen Wegen, aber es ist tatsächlich sehr schade, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen Feuerwehr, DLRG, Johanniter, Malteser, DRK, ASB", sagt sie.

Einsatzkleidung der DLRG kostet einige Hundert Euro

Schuhe, Jacke, Hose und auch Badehose - oder anzug dürfen vor der beginnenden Schwimmbadsaison nicht fehlen. Die markant rote Ausrüstung mit gelbem Schriftzug "DLRG" kostet schnell ein paar Hundert Euro, wie diese Beispielrechnung zeigt:



Einsatzjacke: 149,90 Euro

T-Shirt: 21,90 Euro

Einsatzstiefel: 219,00 Euro

Rettungsweste: 174,90 Euro

Badehose: 26,90 Euro

Zusammengerechnet fallen so Kosten von 592,60 Euro an.

Doch warum ist das eigentlich so? Hauptgrund ist, dass die DLRG nicht im niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz aufgeführt wird. Anders als etwa die Freiwillige Feuerwehr, das DRK oder der Malteser Hilfsdienst kann die DLRG daher nicht auf Finanzmittel des Landes für die Einsatzkleidung ihrer Ehrenamtlichen zurückgreifen. Es gibt keine Haushaltsposten aus öffentlichen Mitteln. Und einzelne Finanzspritzen der Kommunen reichen bei Weitem nicht aus, sagt Stefan Dannenberg von der DLRG-Ortsgruppe Celle. "Es ist kaum noch hinnehmbar. Das Hochwasser hat gezeigt, dass die DLRG eine vollwertige Organisation im Katastrophenschutz ist."

VIDEO: Rettungsschwimmer der DLRG verzeichnen Mitgliederrekord (1 Min)

Schwimmunterricht der DLRG soll nicht teurer werden

Die gemeinnützige Organisation ist auf Spenden und Sponsoring angewiesen. Auch die Mitgliedsbeiträge sollen möglichst niedrig bleiben, um Ehrenamtliche nicht abzuschrecken. Und auch das Kerngeschäft des Vereins, nämlich Nicht-Schwimmern das Schwimmen beizubringen, solle in Zukunft für alle im Land finanzierbar bleiben. Deshalb wolle man an dieser Stellschraube. die ansonsten Einnahmen in die Vereinskasse spülen würde, nicht drehen. Eine nachhaltige, langfristige Lösung könne nur sein, dass die DLRG als Hilfsorganisation ins Katastrophenschutzgesetz aufgenommen wird, betont die DLRG in Niedersachsen.

Besonders teuer: die Taucherausrüstung

Wie teuer das Ehrenamt "Wasserrettung" ist, wird am Beispiel der Rettungstaucher noch deutlicher. Olli Schiano war während des jüngsten Hochwassers für die DLRG im Einsatz. Mit einem Team befestigte er unter Wasser absackende Deiche. Für diesen gefährlichen, schwierigen und ehrenamtlich Job musste er seine private Taucherkleidung und -ausrüstung mitbringen. Allein der Neoprenanzug kostet einige Hundert Euro, das Tauchequipment sogar einige Tausend. Der Taucher ist gerne bei der DLRG, es gibt jedoch auch einige Beispiele in der Ortsgruppe, die sich aus finanziellen Gründen gegen das Ehrenamt entschieden haben. Stefan Dannenberg: "Wir mussten ihnen leider immer wieder sagen, dass wir keine Mittel haben, um Einsatzkleidung zu finanzieren."

Gesetzesänderung im Landtag: Freistellung von der Arbeit

Und es kommt aus Sicht der Mitglieder der DLRG noch krasser: Sie ärgert nicht nur, dass sie ihre Einsatzkleidung selbst zahlen müssen. Thema ist auch immer wieder, wie im Einsatzfall der Arbeitgeber auf den Ausfall reagiert. Gesetzliche Ansprüche auf eine Freistellung haben DLRG-Mitglieder, anders als Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr, nämlich nicht. Auch Lohnersatzansprüche fehlen.

Katastrophenschutzgesetz: Änderung in Sicht

Zumindest diese Ungleichbehandlung beim Lohnersatz bei Ehrenamtlichen von Hilfsorganisationen will die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag ändern. Sie hat Anfang des Jahres einen Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsieht, dass alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes von der Arbeit freigestellt werden können.

"Kein Nice-To-Have"

"Unsere Katastrophenschutzorganisationen sind kein Nice-To-Have, sondern Pflichtaufgabe für die Sicherheit der Menschen hier bei uns im Land", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Wille, der maßgeblich an dem Entwurf gearbeitet hat. Eine Änderung des Katastrophenschutzgesetzes könnte noch in diesem Jahr kommen. Es wäre ein kleiner Schritt in Richtung Gleichstellung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer. Für die Mitglieder der DLRG wäre damit ein Problem gelöst. Die Kostenübernahme für die Einsatzkleidung bleibt jedoch noch immer ungelöst: Der Kauf der Einsatzkleidung ist bis Weiteres Privatsache.

Dieses Thema im Programm: 30.04.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement