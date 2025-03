Frühlingswetter im Norden: Viel Sonne und milde Temperaturen Stand: 22.03.2025 09:24 Uhr Im Norden ist es am Samstag und Sonntag etwas kühler, nachdem am Freitag die 20-Grad-Marke in Niedersachsen geknackt wurde. Die Temperaturen liegen am Wochenende darunter. Vielerorts bleibt es aber sonnig.

Fast im gesamten Norden scheint heute die Sonne - nur in Niedersachsen ziehen laut Deutschen Wetterdienst (DWD) von Südwesten im Laufe des Tages voraussichtlich Wolken auf. Im Raum Göttingen kann es demnach am Abend ein paar Regentropfen geben. Danach könne sich auf glatten Oberflächen wie etwa Autos ein rötlicher Film bilden, sagte DWD-Experte Marcel Becker dem NDR. Als Grund nennt er Staub aus der Sahara, der aktuell nach Deutschland gewirbelt werde.

20-Grad-Marke wird heute wohl klar verfehlt

Die Temperaturen liegen heute in Niedersachsen laut Vorhersage zwischen 14 und 18 Grad, in Schleswig-Holstein zwischen 10 Grad an der Ostsee und 17 Grad an der Elbe sowie in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 12 bis 16 Grad - an der See zwischen 7 und 12 Grad. Gestern stellte der DWD die in diesem Jahr bislang höchste Temperatur fest: 21,2 Grad in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland).

Sonntag voraussichtlich weiter mild, aber etwas kühler

AUDIO: Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min) Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min)

Am Sonntag ist es laut DWD in Niedersachsen meist wolkig - mit etwas Sonne zwischendurch. Es bleibe mild mit Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad. Vor allem im Süden Niedersachsens sei Regen möglich. In Schleswig-Holstein soll es morgens zunächst sonnig werden, später könnten teilweise Wolken aufziehen und an der Elbe sei Regen möglich. An der Ostsee erwartet der DWD Temperaturen von 9 Grad und in Hamburg 14 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Sonntag laut DWD-Vorhersage trocken, dabei könne es teils bewölkt sein. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad, an der See bei 7 bis 11 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2025 | 08:00 Uhr