Frühjahrsputz in Niedersachsen: Freiwillige wollen Müll sammeln Stand: 08.03.2024 09:50 Uhr Zigaretten, Pappbecher oder Plastik "zieren" häufig auch in Niedersachsens Städten den Wegesrand. Deshalb soll jetzt aufgeräumt werden: In Braunschweig haben sich 15.000 Freiwillige gemeldet, die anpacken wollen.

In vielen Städten und Gemeinden Norddeutschlands wird Jahr für Jahr "aufgeräumt", denn dort haben die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein erfreulich viel positive Resonanz bei den Bürgerinnen und Bürgern gefunden. Auch für dieses Wochenende haben sich schon zahlreiche Helfende gemeldet, um die Straßen in ihren Städten von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

Wo wird in Niedersachsen Müll gesammelt?

Aufgerufen zum Stadt-Putz haben unter anderem Delmenhorst, Oldenburg und Braunschweig. Andere Städte wie Hannover und Göttingen ziehen in den kommenden Wochen noch nach. Ob mit der Familie, dem Verein, Kolleginnen und Kollegen, dem Freundeskreis oder zusammen mit den Nachbarn - in Gruppen wird gemeinsam ein zuvor vereinbartes Gebiet gesäubert. Der Braunschweiger Entsorger ALBA stellt Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung und holt den gesammelten Müll zur fachgerechten Entsorgung ab. Die Stadt schätzt dieses Jahr die erwartete Müllmenge auf rund 35 Tonnen. Und sogar auf dem Wasser wird Müll gesammelt: Der Verein Trash Tracker sammelt regelmäßig Müll in Braunschweig: morgen wollen Freiwillige per Kanu die Oker von Müll befreien. Auch da schwimme einiges drin, was da nicht reingehört.

