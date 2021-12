Frostige Nacht: Mehrere Glätte-Unfälle in Niedersachsen Stand: 03.12.2021 07:42 Uhr Autofahrer müssen am Freitagmorgen in mehreren Regionen in Niedersachsen mit stellenweise glatten Straßen rechnen. Seit Donnerstagabend ereigneten sich deshalb mehrere Verkehrsunfälle.

In den Regionen Osnabrück, Emsland, und Grafschaft Bentheim kam es nach Angaben der Rettungsleitstelle seit Donnerstagabend zu etwa einem Dutzend Unfällen. In Rastede (Landkreis Ammerland) rutschte ein Sattelzug auf der glatten Fahrbahn in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Zwei weitere Fahrzeuge verunfallten an derselben Stelle. Dabei blieb es bei Sachschäden.

Auch ein Streufahrzeug betroffen

Auch in Oldenburg kamen mehrere Autos ins Rutschen. Betroffen war auch ein Streufahrzeug. Menschen wurden nicht verletzt. Im Oberharz sorgten Eis- und Schneeglätte am frühen Morgen für Verkehrsbehinderungen. Lkw-Fahrer wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

