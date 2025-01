Frost und Nebel: S-Bahn Hannover fährt heute eingeschränkt Stand: 20.01.2025 06:21 Uhr Die Woche startet in Niedersachsen neblig-trüb und frostig, Sprühregen kann zu Glätte führen. In Hannover fährt die S-Bahn wetterbedingt nur eingeschränkt.

Die aktuelle Wetterlage aus Nebel, Frost und relativ hoher Luftfeuchtigkeit führe dazu, dass Stromabnehmer der Fahrzeuge vereist sind, teilte Hannovers S-Bahn mit. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) arbeite man daran, das Eis abzutauen. Es werde dennoch den gesamten Tag über zu starken Einschränkungen im S-Bahnverkehr kommen. Einige der Änderungen: Die Expresslinien S21 und S51 fallen ganz aus. Die S2 fährt nicht zwischen Nienburg und dem Hauptbahnhof Hannover. Es gebe einen Busnotverkehr zwischen Nienburg und Wunstorf. Zwischen Wunstorf und Hauptbahnhof könnten die S1 sowie Eisenbahn-Züge genutzt werden. Die S4 fährt zwischen Bennemühlen und Hauptbahnhof nur im Stundentakt statt halbstündlich.

Glättegefahr: Frost und Sprühregen westlich der Weser

Heute bleibt es tagsüber frostig mit Temperaturen im Binnenland bis zu minus 4 Grad. An der Küste hingegen klettern die Temperaturen auf 2 bis 4 Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Auf den Straßen kann es am Morgen und Vormittag glatt werden - vor allem westlich der Weser, wo Sprühregen prognostiziert wurde. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, soll sich zudem eine neue Nebellage entwickeln, die sich vom Westen über den Osten Niedersachsens ausbreitet. Einzig im Harz soll es sonnig bleiben.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen im Binnenland

Auch am Dienstag ändert sich das Wetter laut DWD kaum. Es bleibt aber trocken und wird wärmer. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen im Binnenland auf bis zu 2 Grad und bis zu 4 Grad an den Küsten. Laut dem Meteorologen zeichnet sich hier bereits ein Trend ab: Es wird wärmer und soll regnen.

