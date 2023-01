Frost überzieht Norden - Sonne und Wolken wechseln sich ab Stand: 18.01.2023 09:17 Uhr Nachdem die Temperaturen in Norddeutschland in der Nacht vielerorts unter den Gefrierpunkt gefallen sind, steigen sie am Tag etwas. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es soll meist trocken bleiben.

In Schleswig-Holstein, Hamburg und westlich der Weser rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) regional mit längerem Sonnenschein. Zeitweise wird die Sonne auch in Mecklenburg-Vorpommern scheinen - bei Höchstwerten zwischen ein und drei Grad. Im Raum Nordfriesland rechnen die Meteorologen stellenweise mit Quellwolken und einzelnen Schneeregenschauern.

Rodeln könnte im Harz bald möglich sein

Sollte es so kalt bleiben und weiter schneien, wollen Rodelliftbetreiber im Oberharz ihre Anlagen zum Wochenende hin anschalten. Die Liftbetreiber am Wurmberg in Braunlage und am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg (beides Landkreis Goslar) wollten in der Nacht ihre Schneekanonen in Betrieb nehmen. Gegebenenfalls könnte Ende des Monats sogar Skifahren möglich sein.

Glätte sorgte für schwierige Straßenverhältnisse

Neuschnee und Glätte hatten in der Nacht zu Dienstag insbesondere im Oberharz für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Die B4 wurde wegen Glätte zwischen Bad Harzburg und Torfhaus für Lkw vorsorglich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Lastwagenfahrer wurden zudem aufgefordert, die Höhenlagen des Harzes wegen Schnees zu umfahren. Auch in der Grafschaft Bentheim kam es aufgrund der Wetterlage zu Verkehrsbehinderungen. Dort sorgte am Vormittag überfrierende Nässe für glatte Straßen.

Unfälle in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein

Im Harz geriet auf der L516 ein Bus mit 17 Insassen auf schneeglatter Straße ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Laut Polizei wurden bei dem Unfall im Goslarschen Ortsteil Hahnenklee-Bockswiese der Busfahrer und zwei Fahrgäste verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen Fahrgäste wurden wegen der Kälte zunächst in ein Feuerwehrhaus gebracht. Nicht nur in Niedersachsen, auch in Schleswig-Holstein kam es zu mehreren Unfällen. Etwa auf der A23 zwischen den Anschlussstellen Horst-Elmshorn und Elmshorn. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass zu hohe Geschwindigkeit in Verbindung mit Witterungsverhältnissen Grund für die Unfälle war.

