Stand: 23.12.2018 20:00 Uhr

Frohe Weihnachten! Und ein paar Tipps für alle Fälle

Der Vorweihnachtsstress neigt sich dem Ende. Die Geschäfte haben vor dem Fest noch ein paar Stunden geöffnet, der Baum steht immerhin schon im Keller und noch hat niemand aus der Familie angerufen und hustend angekündigt, wie sehr er sich auf Omas Kartoffelsalat freut. Doch da droht schon der nächste Stress: Niemand hat an die Weihnachtskarte für Tante Lisa gedacht, die Heizung ist eiskalt - was angesichts der Wettervorhersage zugegeben nicht ganz so dramatisch wäre -, und dann fängt der Kleine von Cousin Matthias auch noch an zu fiebern.

NDR-Benefizkonzert: O Du Fröhliche Der NDR hat am 11. Dezember zu einem Benefizkonzert in den kleinen Sendesaal eingeladen. Gespielt wurde eine Variation an weihnachtlicher Musik. Die Erlöse kommen Demenzerkrankten zugute.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kleine Helfer für die Festtage

Für den Fall der Fälle hat NDR.de für Sie eine Auswahl von weihnachtlichen E-Cards sowie Tipps für typische Notfälle rund um Mensch und Haushalt zusammengestellt. Auch falls ihr Weihnachtsmenü noch mal überholt werden muss, finden Sie hier ein paar festliche Rezepte. Trotz aller Unwägbarkeiten wünschen wir Ihnen stressfreie, besinnliche und gesunde Weihnachtstage!

Weitere Informationen Kirche im NDR Telefonseelsorge hilft rund um die Uhr Kirche im NDR Einsamkeit und Enttäuschung: Viele Menschen bekommen an Weihnachten keinen Besuch. Wer Rat und Hilfe braucht, kann sich rund um die Uhr an die kostenlose Telefonseelsorge wenden. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.12.2018 | 19:30 Uhr