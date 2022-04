Frieden und Solidarität: DGB ruft zu Erste-Mai-Demos auf Stand: 28.04.2022 13:18 Uhr Friedensappelle, soziale Gerechtigkeit und bessere Perspektiven für Berufsanfänger: Für Sonntag, den Ersten Mai, ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Kundgebungen auf der Straße auf.

Wegen der Corona-Pandemie wurde in den vergangenen zwei Jahren meist digital demonstriert. Nun soll es wieder raus in die Öffentlichkeit gehen. Das Motto in diesem Jahr: "GeMAInsam Zukunft gestalten". Von den Mai-Demonstrationen müsse "ein Signal ausgehen, damit das Sterben und das Leid der Menschen ein Ende hat", sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh zur Situation in der Ukraine. Der Protest gegen den Krieg in der Ukraine ist eines der großen Anliegen an diesem Sonntag. "Wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Menschen, die hier sind, eine Bleibeperspektive und Schutz bekommen." Die Botschaft des DGB entsprechend: "Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine! Wir sind geeint in der Überzeugung: Nie wieder Krieg - Die Waffen nieder! Weltweit!"

60 Kundgebungen in Niedersachsen - Fahimi in Sarstedt

Geplant sind mehr als 60 Kundgebungen und weitere Veranstaltungen in Niedersachsen: Bezirkschef Payandeh wird in Hildesheim sprechen. In Sarstedt und in Wolfsburg wird die designierte DGB-Bundeschefin Yasmin Fahimi erwartet. Weitere Auftritte und Kundgebungen anderer Gewerkschafter gibt es in Hannover, Hameln, Oldenburg, Braunschweig, Peine und Salzgitter. Dazu kommen Vertreter etwa von der IG Metall, IG BCE, IG Bau und Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Es werden viele Teilnehmer erwartet, eine Schätzung gibt es vorab nicht.

"Kein Sozialabbau zur Gegenfinanzierung der Krisen"

Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung haben laut DGB enorme Auswirkungen auf Arbeit, Leben und Konsum. Diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation könne nur mit einer starken Mitbestimmung und einer hohen Tarifbindung erfolgreich gestaltet werden. Die Menschen brauchten gerade in Krisenzeiten und in Zeiten des Wandels Sicherheit, so der Gewerkschaftsbund. Daher fordere der DGB eine gute Qualifizierung der Beschäftigten für die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt und eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die Erneuerung des Sicherheitsversprechens für einen solidarischen Sozialstaat mit guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung. "Sozialabbau zur Gegenfinanzierung der gegenwärtigen Krisen lehnen wir ab: Sozialabbau ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie", heißt es in dem Aufruf.

2021: Angriffe auf Polizisten

Im vergangenen Jahr gab im Zusammenhang mit Protestaktionen mehrere Vorfälle: Beim Protestzug des "Bündnisses kämpferischer 1. Mai" kam es nach Polizeiangaben zu Angriffen auf Polizeibeamte, nachdem diese verhinderten, dass Teilnehmende eine andere Route nahmen. Ein Angreifer wurde laut Polizei festgenommen. Auch rund um Veranstaltungen der Initiative "Querdenken" schritt die Polizei ein. Am Rande der Versammlung auf dem Trammplatz wurden laut Polizei drei Teilnehmende von Unbekannten angegriffen. Eine weitere "Querdenken"-Veranstaltung auf dem Platz der Göttinger Sieben mit 14 Demonstrierenden wurde vorzeitig beendet. Hintergrund war der Verdacht, dass sich der Versammlungsleiter mithilfe eines mutmaßlich falschen Attests von der Tragepflicht einer medizinischen Maske befreien wollte.

