Frieden und Haare für Opa: Das waren die Kinderwünsche 2022 Stand: 29.12.2022 14:57 Uhr In diesem Jahr sind 633.900 Wunschbriefe in den sieben deutschen Weihnachtspostfilialen, darunter Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf, eingegangen. Die Briefe kamen aus mindestens 60 Ländern.

Die Wünsche der Kinder - und einiger weniger Erwachsener - waren so kurios wie praktisch: Neben Frieden für die Welt, fliegen können und Haare für den Opa wünschten sich die Kleinen Spielzeug, Konsolen und Gesundheit für die Familie. Jüngere Briefeschreiberinnen und Briefeschreiber hatten ihren Weihnachtswünschen kleine Kunstwerke, darunter liebevoll gebastelte Weihnachtsmotive sowie gemalte Bilder von Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann, beigelegt, wie die Deutsche Post mitteilte. Zumeist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beantworteten die Post mit Absenderadresse unter anderem auf Englisch, Französisch, Niederländisch, Estnisch, Tschechisch, Chinesisch, in Blindenschrift und in ukrainischer Sprache.

So lief es in den niedersächsischen Weihnachtspostämtern

Himmelsthür (Landkreis Hildesheim): 48.000 Briefe

(Landkreis Hildesheim): 48.000 Briefe Himmelpforten (Landkreis Stade): 27.000 Briefe

(Landkreis Stade): 27.000 Briefe Nikolausdorf (Landkreis Cloppenburg): 5.800 Briefe

