"Fridays for Future" ruft zum globalen Klimastreik auf Stand: 14.09.2023 15:57 Uhr Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ruft zum nächsten globalen Klimastreik am Freitag auf. Auch in Niedersachsen wird der Protest angesichts der Klimaveränderungen lauter.

"Fridays for Future" geht erneut auf die Straße: Die Klimabewegung hat wieder zum globalen Protest aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren sind bundesweit mehr als 240 Demonstrationen geplant, 32 davon in Niedersachsen und Bremen, wie die niedersächsische Landespolizei mitteilt. Die Streiks stehen unter dem Motto "end fossil fuels", auf deutsch: "Schluss mit fossilen Brennstoffen". "Wir mobilisieren gegen diejenigen, die die Klimakrise erst verursacht haben: Die fossile Industrie, Kohle-, Öl- und Gaskonzerne", so die Bewegung. Darüber hinaus fordert sie, das Klimaschutzgesetz zu verstärken, das geplante Klimageld einzuführen und mehr in den ÖPNV zu investieren.

Thema ÖPNV: Gemeinsamer Protest von FFF und ver.di

Der Ausbau des ÖPNV soll bei den Streiks in Lüneburg, Braunschweig und Hannover im Mittelpunkt stehen. Die Ortsgruppe Hannover fordert neue Verkehrskonzepte sowie mehr Investitionen und kooperiert dafür mit der Gewerkschaft ver.di. Gemeinsam starten sie am Freitag auch eine Unterschriftenaktion mit dem Motto "Wir fahren zusammen", so FFF Hannover. Mit der Aktion wollen sie sich für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV einsetzen, damit der Personalmangel eingedämmt und der Nahverkehr ausgebaut werden könne. In Braunschweig werden sich nach Angaben der FFF-Ortsgruppe auch einige Mitglieder von ver.di der Demo anschließen.

FFF Lüneburg fordert Neubaustrecke Hannover-Hamburg

Die Lüneburger Klimaschützer nehmen darüber hinaus am Freitag den Neubau der Bahnstrecke Hannover-Hamburg in ihren Fokus. Die Gruppe fordert vom SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil, sich mit den Vorteilen einer Neubaustrecke auseinanderzusetzen, statt diese zu blockieren. Die Neubaustrecke ist ein heftig umstrittenes Thema in Klingbeils Bundestagswahlkreis in der Heide.

Oldenburger Klimaschützer demonstriert gegen das LNG-Terminal Wilhelmshaven

In Oldenburg konzentriert sich die Ortsgruppe auf das bundesweite Streikmotto "end fossil fuels" und demonstriert unter anderem gegen das LNG-Terminal in Wilhemshaven, in dem flüssiges Erdgas gewonnen wird. Die Oldenburger Demo soll bereits um 10 Uhr starten. "Damit wollen wir den Streik mal wieder zu einem wirklichen Schüler*innen-Streik machen", teilt die Ortsgruppe mit.

In den meisten Städten und Landkreisen sind Streiks geplant

Doch nicht nur in Oldenburg, Hannover und Lüneburg demonstriert FFF am Freitag. Die einzelnen Ortsgruppen planen in einem Großteil der niedersächsischen Städte und Landkreise Aktionen. Hier eine Auswahl:

Aurich: 11.30 Uhr an der Sparkassen-Arena

Braunschweig: 12 Uhr am Schlossplatz

Bruchhausen-Vilsen: 15.30 Uhr am Lindenbergplatz

Buchholz in der Nordheide: 14 Uhr auf der Breiten Straße

Cuxhaven: 13 Uhr an der Deichstraße

Goslar: 15 Uhr am Jakobikirchhof

Göttingen: 13 Uhr am neuen Rathaus

Hameln: 13.30 Uhr auf der Hochzeitshausterrasse

Hannover: 12.30 Uhr am Opernplatz

Hildesheim: 14 Uhr am Platz an der Lilie

Holzminden: 16 Uhr am Haarmannplatz

Lüneburg: 12 Uhr am Marktplatz

Meppen: 13.30 Uhr am Windthorstplatz

Oldenburg: 10 Uhr am Pferdemarkt

Osnabrück: 12 Uhr an der Osnabrückhalle

Stadthagen: 13.45 Uhr am Festplatz

Sulingen: 10 Uhr am Neuen Markt

Verden (Aller): 12 Uhr am Allerpark

Wolfsburg: 16 Uhr am Hauptbahnhof

... und an vielen weiteren Orten. Quelle: FFF

In den größeren Städten wie Braunschweig oder Osnabrück rechnen die Organisatoren damit, dass etwa 1.000 Menschen mit demonstrieren.

Letzter globaler Streik war im März

Es ist der mittlerweile 13. globale Klimastreik, zu dem die Klimabewegung aufruft. Beim vergangenen weltweiten Streik im März mobilisierte sie eigenen Angaben zufolge mehr als 220.000 Menschen.

