"Fridays for Future" kündigt 30 Proteste in Niedersachsen an Stand: 23.09.2022 11:46 Uhr Die Bewegung "Fridays for Future" (FFF) ruft heute zum Klimastreik auf. Landesweit sind Kundgebungen, die die Demonstrierenden nutzen wollen, um vor der Landtagswahl Forderungen zu stellen.

Die Auftaktkundgebung in Hannover startet um 14 Uhr am Königsworther Platz. Die Teilnehmenden ziehen anschließend durch die Innenstadt und kehren schließlich zum Startpunkt zurück. Dort sind weitere Kundgebungen und eine abschließende Diskussionsrunde zu Klimagerechtigkeitsfragen geplant. Im Zentrum der Demonstrationen in Niedersachsen stehen die Forderung nach Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und Bewältigung der Klimakrise.

Forderungen an die künftige niedersächsische Landesregierung

Vor dem Hintergrund der Landtagswahlen im Oktober stellt FFF schon jetzt klare Forderungen an die neue Landesregierung. Erwartet werden entschlossene Maßnahmen zur Emissionsreduktion und das Wahrnehmen der historischen Verantwortung für die Klimakrise, so Nele Evers, Sprecherin der Klimaschutzbewegung in Niedersachsen.

Der globale Norden müsse Verantwortung übernehmen und finanziellen Ausgleich für Verluste und Schäden betroffener Länder leisten. "Die reichsten Länder verursachen 92 Prozent der globalen Emissionen, die am meisten betroffenen Gebiete tragen am wenigsten zur Klimakrise bei, erfahren aber die härtesten Folgen", sagt Constanze Hüper, Klimaaktivistin aus Hannover.

100 Milliarden Euro Sondervermögen gefordert

Auf Bundesebene verlangt die Klimabewegung ein Sondervermögen für Klima und Sicherheit. Konkret solle damit der radikale Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern beschleunigt werden. Ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien sei nun wichtig, so Amelie Rode. Verantwortung sehen die Demonstrierenden aber auch auf Landesebene. Neben dem Sondervermögen des Bundes müsse auch Niedersachsen für diese Zwecke Geld im Haushalt vorsehen.

Verkehrsbehinderungen in Hannovers Innenstadt

Aufgrund der Demonstration kommt es heute zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, teilt die Polizei Hannover mit. Die Demonstrierenden bewegen sich zunächst vom Königsworther Platz über die Otto-Brenner-Straße zur Schloßwender Straße. Über den Bereich am Steintor geht es schließlich über den Georgswall zum Aegidientorplatz und Cityring wieder zurück zum Königsworther Platz. Längere Straßensperrungen seien zunächst nur für den Königsworther Platz und die Brühlstraße geplant, die Polizei empfiehlt dennoch allen Autofahrerinnen und Autofahrern, den gesamten Innenstadtbereich zu meiden.

Proteste in 30 Orten

In folgenden Städten geht FFF heute auf die Straße:

Achim

Aurich

Braunschweig

Bruchhausen-Vilsen

Buxtehude

Friesoythe

Göttingen

Goslar

Hameln

Hannover

Helmstedt

Hildesheim

Holzminden

Lüneburg

Melle

Meppen

Norden

Oldenburg

Osnabrück

Osterholz-Scharmbeck

Papenburg

Rastede

Seesen

Stadthagen

Uslar

Weyhe

Wilhelmshaven

Wolfenbüttel

Wolfsburg

Zetel

