"Fridays for Future": Klimastreiks in ganz Niedersachsen Stand: 03.03.2023 13:23 Uhr In vielen Städten in Niedersachsen wird seit dem Morgen für mehr Klimaschutz demonstriert. "Fridays for Future" (FFF) hatte zu dem globalen Klimastreik aufgerufen.

Während die Demonstrationen von "Fridays for Future" in Niedersachsen weitergehen, sprach sich der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) für einen konsequente Klimaschutz aus. "Wir müssen alles tun, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten", sagte er. Dazu gehöre auch der Verzicht auf Öl- und Gasheizungen, der Ausbau von Solardächern sowie das Aus von Verbrennermotoren. In Hannover, Göttingen und Braunschweig demonstrieren die Klimaaktivisten und -aktivistinnen gemeinsam mit den Mitgliedern der Gewerkschaft ver.di. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft stehen heute vielerorts die Busse und Bahnen still.

In diesen Orten in Niedersachsen wird heute demonstriert:

Achim: 15 Uhr, Bibliotheksplatz

Aurich: 11 Uhr, Sparkassen-Arena

Braunschweig: 14 Uhr, Schlossplatz

Bruchhausen-Vilsen: 16 Uhr, Lindenbergplatz

Buchholz in der Nordheide: 14 Uhr Bahnhofsplatz Nord

Clausthal-Zellerfeld: 13 Uhr, Hildesheimer Haus

Diepholz: 16 Uhr, Bahnhof

Emden: 15 Uhr, Stadtgarten

Gifhorn: 13.30 Uhr, Schillerplatz

Goslar: 14 Uhr, Bahnhof

Göttingen: 12 Uhr, Neues Rathaus

Helmstedt: 15 Uhr, Markt

Hildesheim: 14 Uhr, Marktplatz

Leer: 14 Uhr, Denkmalplatz

Lüneburg: 14 Uhr, Marktplatz

Meppen: 13.30 Uhr, Marktplatz

Osnabrück: 12 Uhr Theatervorplatz

Osterholz-Scharmbeck: 10 Uhr, Bahnhof

Peine: 13.30 Uhr: Rathaus

Rastede: 10 Uhr, Wilhelmstraße

Seesen: 15 Uhr, Jacobsonplatz

Uslar: 13 Uhr, ZOB und Rathaus

Vechta: 11 Uhr, Europaplatz

Verden (Aller): 10 Uhr, Holzmarkt

Visselhövede: 9 Uhr, Oberschule

Westerstede: 11.30 Uhr, Vor der Krömerei

Wilhelmshaven: 12 Uhr, Valoisplatz

Winsen/Luhe: 13.30 Uhr, Schlossplatz

Wolfsburg: 18.30 Uhr, Wolfsburg

"Fridays for Future": Fokus bei Demos liegt auf Lützerath

Die Klimastreiks stehen unter dem Motto "tomorrow is too late" - "Morgen ist zu spät". "Es gibt heute eine breite gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz", hieß es von FFF. Auf den großen Durchbruch warte man jedoch bis heute. Einen besonderen Fokus wollen die Demonstrierenden in Deutschland nach eigenen Angaben auf die Ereignisse in Lützerath legen. Das über Monate besetzte Dorf in Nordrhein-Westfalen ist im Januar geräumt worden. Es liegt am Rande des Braunkohle-Abbaugebiets Garzweiler II und musste für die umstrittene Gewinnung von Braunkohle weichen. Lützerath sei ein klares Beispiel dafür, "dass die aktuelle Politik nicht ausreichend handelt, um die Klimakrise zu bekämpfen", so "Fridays for Future".

