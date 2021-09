"Fridays for Future": Hunderte zu Sternfahrt erwartet Stand: 03.09.2021 10:40 Uhr Mit einer landesweiten Fahrradsternfahrt wollen Klimaaktivisten heute für eine Verkehrswende in Niedersachsen werben. Rund um Hannover kann es deshalb ab Mittag zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von vier Startpunkten aus wollen die Teilnehmenden Richtung Landeshauptstadt radeln. Die Fahrten beginnen in Peine, Hildesheim, Wunstorf und der Wedemark (Region Hannover), wie "Fridays for Future" mitteilte. Auf jeder Strecke werden einige Hundert Teilnehmende erwartet. Ab der Mittagszeit müssen Autofahrer daher etwa auf der B6 und der B65 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Polizei wird die Fahrradfahrer begleiten. Im Bereich von Kreuzungen kann es zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen, heißt es. Gegen 16 Uhr wollen sich die Demonstrationszüge zu einer Abschlusskundgebung auf dem Waterlooplatz in Hannover treffen. Ursprünglich wollten die Klimaaktivisten über Autobahnen fahren - weil ihr Protest sich auch gegen den Neubau dieser richtet. Wegen der erhöhten Unfallgefahr hatte das Verwaltungsgericht Hannover diesem Vorhaben aber eine Absage erteilt.

Verkehrssektor "größter Problembereich"

"Der Bau neuer Autobahnen ist nicht mehr zeitgemäß", sagte Kira Valentin von "Fridays for Future" in Niedersachsen. Dadurch würden die wenigen noch vorhandenen und dringend benötigten Naturflächen reduziert und das Ungleichgewicht im Straßenverkehr verstärkt. Der Verkehrssektor sei der "größte Problembereich des Klimaschutzes in Deutschland". Er sei der einzige Bereich, in dem die Treibhausgas-Emissionen in den vergangenen Jahren noch gestiegen seien.

Nachhaltige Mobilität Thema in den Kommunen

Die Verkehrswende spiele auch im niedersächsischen Kommunalwahlkampf eine große Rolle, sagte Jonas Freiwald von "Fridays for Future". In vielen Kommunen werde über Konzepte für eine nachhaltigere Mobilität diskutiert. Die Grundlagen dafür müsse das Land Niedersachsen schaffen.

