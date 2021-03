"Fridays for Future"-Demos: Coronakonform gegen Klimawandel Stand: 19.03.2021 10:13 Uhr Die "Fridays for Future"-Bewegung ruft für heute zum siebten globalen Klimastreik auf. In Niedersachsen wollen sich Umweltschützer in rund 20 Orten an den Protesten beteiligen.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Teilnehmerzahlen vielerorts allerdings beschränkt. In Hannover wurde ein ursprünglich geplanter Sternmarsch wegen der hohen Infektionszahlen in der Region abgesagt. Stattdessen wollen sich nun einige Aktivisten vor dem Landtag versammeln und alle Interessierten per Livestream teilhaben lassen. Der Stream soll neben Redebeiträgen zu Klimathemen auch Livemusik enthalten. "Die Corona-Krise lehrt uns, dass wir Krisen früh genug bekämpfen müssen. Wir übernehmen Verantwortung und leisten den notwendigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie, indem wir unsere Demonstration nicht wie geplant stattfinden lassen", sagte die Mitorganisatorin Gina-Marie Burgdorf.

Verkehrsprobleme in Göttingen erwartet

In Göttingen ist dagegen eine Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmenden geplant. Sie beginnt um 12 Uhr am Auditorium und führt am Bahnhof entlang zum Neuen Rathaus. Laut Polizei muss deshalb bis 16 Uhr im gesamten Innenstadtbereich mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet werden. Auch der Busverkehr dürfte davon betroffen sein.

Uslar demonstriert mit Mahnwache

Auch in Braunschweig soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden: Alle Bürger sind dazu aufgerufen, Banner, Fahnen, Schilder oder etwas Grünes in ihre Fenster zu hängen oder zu stellen. In Uslar (Landkreis Northeim) ist von 9.30 Uhr bis 13 Uhr eine Mahnwache vor dem Rathaus geplant. Durch den langen Zeitraum soll der Andrang verteilt und das Infektionsrisiko minimiert werden. Um 17 Uhr findet zudem eine Fahrrad-Demonstration in Gifhorn statt.

500 Teilnehmende in Lüneburg erwartet

Auch "Fridays for Future" Lüneburg beteiligt sich mit einer Demonstration am globalen Klimastreik. Die Organisatoren haben eine Versammlung mit rund 500 Teilnehmenden angemeldet. Die Stadt hat die Versammlung unter Hygiene-Auflagen genehmigt. Dafür wird der zentrale Platz "Am Sande" in Lüneburg bis 16 Uhr für Busse und andere Fahrzeuge sowie für Fahrräder voll gesperrt. In Lüchow findet eine Demonstration ohne Menschen statt. Klimaaktivisten animieren dazu, ab 11 Uhr Plakate und Banner auf dem Marktplatz abzulegen.

Demonstration in Osnabrück geplant

In Osnabrück wollen "Fridays for Future"-Aktivisten am Nachmittag zwischen 14 und 16.30 Uhr demonstrieren. Auch hier rechnet die Polizei mit Verkehrsproblemen. Die Beamten rufen dazu auf, die Innenstadt in diesem Zeitraum weiträumig zu umfahren. Auch die Busse fahren auf Alternativstrecken.

Kampf gegen die Erderwärmung

Die Aktionen stehen unter dem gemeinsamen Motto "#AlleFür1Komma5". Damit soll die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 angemahnt werden. Der Vertrag setzt das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

