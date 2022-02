Fregatte "Schleswig-Holstein" ist zurück in Wilhelmshaven

Stand: 11.02.2022 11:08 Uhr

Nach 179 Einsatztagen ist die Fregatte "Schleswig-Holstein" am Freitag wieder in ihrem Heimathafen eingetroffen. Wegen der Corona-Krise konnte die knapp 200-köpfige Besatzung kaum einmal an Land gehen.