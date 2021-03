Frauentag in Niedersachsen: Corona verschärft Benachteiligung Stand: 06.03.2021 14:56 Uhr In der Pandemie kümmern sich meist Frauen um die Kinder und stecken im Job zurück. Das verschärft alte Rollenbilder, warnen Theologinnen und Wissenschaftlerinnen zum Weltfrauentag am 8. März.

"In all den jungen Familien, die ich kenne, ist es natürlich so, dass die Frau dafür sorgt, was auf den Tisch kommt, dass die Schulaufgaben ordentlich gemacht werden oder die Wäsche gewaschen wird", sagt die hannoversche Theologin Margot Käßmann. Diese Belastung habe nicht abgenommen, auch wenn es ein paar "Ausnahmemänner" gebe. Viele Frauen steckten wegen Corona beruflich zurück, um die Familienarbeit zu leisten. "Die Covid-19-Pandemie des Jahres 2020 den Handlungsbedarf deutlich sichtbar werden lassen", schreiben auch die Autoren des im Januar veröffentlichten "4. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Niedersachsen".

Pandemie kostet viele frauentypische Minijobs

Deutlich wird das Problem zum Beispiel an Minijobs, von denen bundesweit im vergangenen Jahr mehr als 900.000 weggefallen sind - meist in Gastronomie, Unterhaltung und Handel. Zu zwei Dritteln waren Frauen betroffen. Denn von ihnen arbeiten wesentlich mehr auf 450-Euro-Basis als Männer. In Niedersachsen waren 2019 rund 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Frauen geringfügig beschäftigt, bei Männern waren es 3,2 Prozent, wie der "Atlas zur Gleichstellung" deutlich macht. Bei der Teilzeitbeschäftigung wird der Unterschied noch deutlicher, bei den Männern lag die Quote lediglich bei 10,3 Prozent, bei Frauen landesweit bei 52,0 Prozent. Das erschwere Frauen eine eigenständige Existenz- und Alterssicherung, so die Autoren.

Homeoffice als Fangnetz für alte Rollenbilder?

Die Corona-Krise habe die Diskussion auch auf eine "gerechte Vergütung der überwiegend von Frauen wahrgenommenen erzieherischen und pflegerischen Berufe" gelenkt, ebenso wie auf die Notwendigkeit, einer breiteren Bevölkerungsschicht eine Berufstätigkeit im Homeoffice zu ermöglichen, heißt es im niedersächsischen "Atlas zur Gleichstellung". Gerade die Heimarbeit birgt nach Ansicht der Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, die Gefahr der Re-Traditionalisierung der Frauenrolle.

Digitale und örtliche Veranstaltungen zum Frauentag

"Gleichberechtigung - keinen Schritt zurück in Corona-Zeiten!" heißt dann auch eine digitale Veranstaltung zum Weltfrauentag, zu der Landtagspräsidentin Gabriele Andretta einlädt. Ihre Gäste sind neben Jutta Allmendinger auch die VW-Vorständin Hiltrud D. Werner zum Thema "Frauen brauchen keine Förderung - Frauen brauchen Lösungen". Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen organisieren auch die Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Internet sowie in Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Wolfsburg.

