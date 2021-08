Forschungsflüge im West-Harz auf der Suche nach Rohstoffen Stand: 22.08.2021 08:36 Uhr Die Gegend um Bad Grund ist ein ehemaliges Bergbaugebiet. Mit einer neuen Messmethode wollen Forscher aus der Luft ermitteln, ob hier noch Rohstoffe im Boden lagern, die den Abbau lohnen.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) plant, mit ihrem Hubschrauber ab Montag geophysikalische Messflüge im West-Harz durchführen - wenn das Wetter es zulässt. Zum Einsatz kommen zwei Flugsonden, die vom Helikopter an einem Seil in zirka 70 Meter Höhe über ein 40 Quadratkilometer großes Messgebiet bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) geschleppt werden. Start- und Landepunkt ist jeweils der Flugplatz Hildesheim.

Videos 1 Min Bad Grund: Forscher testen Flugsonde Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe will aus der Luft nach Bodenschätzen suchen. (13.08.2020) 1 Min

Einblicke bis in 1.000 Meter Tiefe

Bei ähnlichen Flügen im vergangenen Jahr wurde bereits eine Mess-Sonde getestet. Die Qualität der damals gewonnenen Daten sei gut, sagte BGR-Projektleiter Michael Becken dem NDR in Niedersachsen. Mit den aktuellen Sonden kann das Gelände bis in 1.000 Meter Tiefe erforscht werden. Bisher war bei etwa 300 Metern Schluss. Die Messdaten über den komplexen Untergrund werden in einem 3D-Modell sichtbar gemacht. Das Verfahren soll nach Angaben der BGR in Zukunft zur Erkundung mineralischer Rohstoffe eingesetzt werden. Die Messkampagne soll wetterabhängig maximal bis zum 3. September dauern.

Weitere Informationen Harz: Forscher stoßen in Bergbaurückständen auf Kobalt Mit einem speziellen Verfahren konnten sie den Rohstoff aus Proben extrahieren. Kobalt wird für Batteriezellen benötigt. (13.07.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.08.2021 | 08:00 Uhr