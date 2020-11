Forsa-Umfrage: 77 Prozent der Deutschen gegen Pestizide Stand: 24.11.2020 17:55 Uhr Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage spricht sich eine Mehrheit in der Bevölkerung gegen Pestizide aus. Umweltinstitut und Naturschutzbündnisse fordern, fünf Stoffe sofort zu verbieten.

Das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und das Umweltinstitut München hatten die Umfrage in Auftrag gegeben. Demnach hätten 77 Prozent der Befragten angegeben, dass Pestizide in der Luft ein großes oder sehr großes Risiko für die Natur darstellten. 57 Prozent waren der Meinung, dass Pestizide, die sich von Äckern über die Luft verbreiteten, ein großes oder sehr großes Risiko für die Gesundheit des Menschen seien. Der Erhebung liegt die Studie "Pestizid-Belastung der Luft" zugrunde, die die Kooperationspartner im September veröffentlicht hatten. Demnach seien die Stoffe Glyphosat, Pendimethalin, Prosulfocarb, Terbuthylazin und Metolachlor am häufigsten weit entfernt von Äckern in der Atemluft nachweisbar und müssten sofort verboten werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

59 Pestizide in Niedersachsen gefunden

Die "in Deutschland bisher umfassendste Studie zur Pestizid-Belastung der Luft" wurde von März bis November 2019 im Bundesgebiet erhoben. In Niedersachsen seien an 15 Mess-Standorten 59 Pestizid-Wirkstoffe gefunden worden, die auf Landwirtschaft zurückzuführen seien - darunter die fünf benannten. Allein in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) habe es 18 Treffer gegeben, wie es in der Mitteilung heißt. Deutschlandweit seien an 163 Messstationen 138 unterschiedliche Pestizide festgestellt worden. Als Methoden dienten Bienenbrot, Filtermatten und Passivsammler.

Studienergebnisse "Pestizid-Belastung in der Luft" für den Norden

Bremen: 3 Mess-Standorte, 28 gefundene Pestizid-Wirkstoffe

3 Mess-Standorte, 28 gefundene Pestizid-Wirkstoffe Mecklenburg-Vorpommern: 11 Mess-Standorte, 41 gefundene Pestizid-Wirkstoffe

11 Mess-Standorte, 41 gefundene Pestizid-Wirkstoffe Niedersachsen: 15 Mess-Standorte, 59 gefundene Pestizid-Wirkstoffe

15 Mess-Standorte, 59 gefundene Pestizid-Wirkstoffe Schleswig-Holstein: 9 Mess-Standorte, 31 gefundene Pestizid-Wirkstoffe

9 Mess-Standorte, 31 gefundene Pestizid-Wirkstoffe Hamburg ist in der Aufstellung nicht aufgeführt

"Müssen schrittweisen Pestizidausstieg einleiten"

Für die Initiatoren stellen Umfrage und Studie klare Anforderungen an die Politik. "Die Umfrage zeigt ganz klar, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Pestizide in der Landwirtschaft ablehnen. Agrarministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze müssen das klare Votum der Bevölkerung ernst nehmen und einen schrittweisen Pestizidausstieg in Deutschland einleiten", sagte Christine Vogt, Referentin für Landwirtschaft im Umweltinstitut München. Boris Frank, Vorsitzender des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, sagte: "Wir können nicht weiter hinnehmen, dass sich ein Pestizid-Cocktail bis in die hintersten Winkel Deutschlands unkontrolliert ausbreitet."

