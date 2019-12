Stand: 20.12.2019 14:20 Uhr - Niedersachsen 18.00

Formfehler - Mietpreisbremse ist ungültig

Die seit Dezember 2016 geltende Mietpreisbremse in Niedersachsen ist ungültig und muss neu verabschiedet werden. Das hat ein Sprecher des Bauministeriums am Freitag bestätigt. Grund ist ein Formfehler: Demnach hatte das Land bei der Verabschiedung der Mietpreisbremse vor drei Jahren die notwendige Begründung nicht zeitgleich veröffentlicht.

Neue Mietpreisbremse braucht Zeit

Die Mietpreisbremse galt bislang in 19 niedersächsischen Kommunen, darunter Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Bis eine neue Regelung verabschiedet wird, könnte es rund sechs Monate dauern, sagte ein Sprecher. Das Ministerium muss eine komplett neue Verordnung erstellen, dazu müssen aktuelle Daten aus Städten und Gemeinden abgefragt werden. In dieser Zeit haben Mieter in den betroffenen Kommunen keine Möglichkeit sie rechtlich durchzusetzen, hieß es.

Fehler war Ministerium offenbar länger bekannt

Öffentlich wurde der Fauxpas vor dem Amtsgericht Hannover: Das Gericht hatte am Donnerstag eine Klage einer Mietrechts-Agentur abgelehnt, die den früheren Vermieter eines hannoverschen Paares dazu zwingen wollte, den Mietpreis der Vormieter herauszugeben. Das Gericht wies die Klage aufgrund des Formfehlers ab, weil das Gesetz dadurch unwirksam sei. Intern war der Fehler offenbar schon länger klar, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet: Schon im Sommer 2018 sei beim zuständigen Umweltministerium der Fehler bekannt gewesen. Da die Vorschrift aber nur bis 2021 gelten sollte, hoffte das Ministerium bis dahin über die Runden zu kommen. Doch durch das Urteil des Amtsgerichts Hannover änderte sich dies.

