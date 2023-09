Auf Druck der ostfriesischen Landfrauen: Mammografie bald bis 75? Stand: 20.09.2023 16:50 Uhr Donnerstag entscheidet der Bundesausschuss der Krankenkassen und Kassenärzte darüber, ob für Frauen bis 75 Jahren eine Mammografie bezahlt wird. Die ostfriesischen Landfrauen hatten das Thema vorangebracht.

von Katharina Seiler

Acht Frauen des Kreislandfrauenverbandes Jever-Wilhelmshaven hatten eine Petition erfolgreich in den Bundestag eingebracht. "Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Altersgrenze für das Mammografie-Programm letztlich angehoben wird", sagt Birgitt Kampen-Neumann. Sie ist Radiologie-Assistentin aus Ostfriesland und eine der Initiatorinnen der Petition. Sie wollen erreichen, dass Frauen nicht nur bis zum Alter von 70 Jahren, sondern bis 75 kostenlos am Mammografie-Screening-Programm teilnehmen können. Schon im Petitionsausschuss vor drei Jahren sei die Resonanz der Bundestagsabgeordneten parteiübergreifend positiv gewesen, sagt Kampen-Neumann.

Landfrauen fiebern Entscheidung entgegen

Die Initiatorinnen sind überzeugt, dass in ihrem Sinne entschieden wird. Birgit Kampen-Neumann und ihre sieben Mitstreiterinnen sind nach Berlin gefahren, um dabei zu sein, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen und Kassenärzte zusammenkommt, um darüber zu entscheiden, ob die Mammografie auch für Frauen bis 75 Jahre von den Krankenkassen bezahlt wird. Auch wenn der Beschluss erst in der Sitzung am Donnerstag fallen wird, geht auch die Sprecherin des Bundesauschusses von einer positiven Entscheidung aus.

Jede achte Frau von Brustkrebs betroffen

Schließlich empfiehlt selbst die EU-Kommission seit März 2021 in ihren Leitlinien, die Altersgrenzen für das Früherkennungsprogramm auszuweiten. Brustkrebs ist nach wie vor die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Rund jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen, heißt es beim Krebsinformationsdienst.

Bessere Chancen auf Heilung

Die Radiologie-Assistentin Birgitt Kampen Neumann hat es immer als große Ungerechtigkeit empfunden, dass die Frauen, die sie jahrelang untersucht hatte, nach ihrem 69. Geburtstag nicht mehr am Früherkennungsprogramm teilnehmen durften. Besonders bitter sei es dann gewesen, erzählt sie, wenn diese Frauen zwei, drei Jahre später mit einem deutlich spürbaren Knubbel in der Brust in die Praxis gekommen seien. Dann seien Operationen kaum noch zu vermeiden gewesen und die Aussicht auf Heilung deutlich schlechter, sagt Kampen-Neumann. Sollte der Gemeinsame Bundesausschuss positiv entscheiden, könnte ab Juli 2024 die Mammografie auch für Frauen bis zum Alter von 75 Jahren von den Krankenkassen bezahlt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Krebs