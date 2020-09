Stand: 03.09.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Forderung: Tempo beim "Niedersächsischen Weg"

Landwirtschaft und Umweltverbände wollen, dass der sogenannte Niedersächsische Weg schnell voranschreitet. Er beschreibt eine Grundsatzeinigung zu mehr Natur- und Artenschutz im Land. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen appellierte an die Landesregierung, die Regelungen zügig in Gesetzen zu verankern.

BUND: "Eine einmalige Chance"

"Der 'Niedersächsische Weg' bietet eine einmalige Chance, einen großen Schritt hin zu einem Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu gehen", sagte der stellvertretende BUND-Landesvorsitzende Axel Ebeler. Förderprogramme und Verordnungen umzusetzen, "ist unsere gemeinsame Aufgabe für die kommenden Monate", so Ebeler.

Landvolk: Fraktionen sollen Vorschläge unterstützen

Der Landesbauernverband forderte ebenfalls ein schnelles Vorangehen. "Es gibt jetzt einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Inhalte des 'Niedersächsischen Wegs'", sagte Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke. Er rief die Regierungsfraktionen dazu auf, die Vorschläge zu unterstützen.

