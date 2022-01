Förster ersetzen Wolfsberater - Kritik an Neuregelung Stand: 31.01.2022 16:18 Uhr Das niedersächsische Umweltministerium hat das Wolfsmanagement geändert: Künftig begutachten nicht mehr Wolfsberater, sondern Bezirksförster Nutztierrisse. Nicht überall kommt der Wechsel gut an.

Für betroffene Tierhalter schaltet die zuständige Landwirtschaftskammer eine zentrale Telefonnummer frei. Sie vermittelt vor Ort Bezirksförster, um Nutztierrisse zu begutachten. Durch das neue Wolfsmanagement sollen betroffene Tierhalter dann auch schneller entschädigt werden: Die dann zuständigen Bezirksförster brauchen zum Beispiel bei einem Schafsriss keine Genproben mehr auswerten zu lassen. Es reiche ein Riss-Protokoll, so die Landwirtschaftskammer. Das Umweltministerium will die Wolfsberater mit dem Wechsel also entlasten. Viele von ihnen fühlen sich allerdings eher ausgebootet und enttäuscht - sie sehen ihre Expertise nicht genügend gewürdigt.

"Das Zusammenspiel von Wolfsberater und Landwirtschaft hat super geklappt"

Und auch manch Betroffener kritisiert die Neuregelung. Der Schafhalter Hans Heymann im emsländischen Vrees hat in den vergangenen drei Jahren insgesamt 120 Schafe durch Wolfsangriffe verloren. Dass er jetzt nicht mehr bei seinem bekannten Wolfsberater anrufen soll, kann er nicht verstehen. "Ich halte da gar nichts von. Die Wolfsberater haben allesamt gute Arbeit gemacht", sagte er dem NDR Niedersachsen. "Das Zusammenspiel von Wolfsberater und Landwirtschaft hat super geklappt."

Förster weisen auf Mehrbelastung hin

Auch der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) kann die Veränderung nicht nachvollziehen. Das Land verlasse schließlich bewährte Strukturen, sagte er dem NDR. Gut funktionierende Abläufe würden ohne Not über den Haufen geworfen, hieß es auch aus dem Landkreis Oldenburg. Von Seiten der Bezirksförster werden Bedenken geäußert, ob sie die Mehrarbeit überhaupt schultern können. Das sieht auch das Wolfsinformationszentrum in Vechta als Problem. Zudem sind noch nicht alle Bezirksförster entsprechend geschult.

