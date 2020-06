Stand: 09.06.2020 13:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flussfische weiter nur mit Vorsicht zu genießen

Frischer Fisch auf den Tisch - das sollten sich Konsumenten in Niedersachsen weiterhin gut überlegen: "Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz rät Anglern vom regelmäßigen Verzehr von Fisch aus Flüssen in Niedersachsen ab", heißt es auf der Internetpräsenz des Ministeriums.

Dioxin und DDT nachgewiesen

Der Abschlussbericht des sogenannten Schadstoffmonitorings in Flussfischen liegt jetzt vor. Die Quintessenz: Bei vielen Brassen in Niedersachsen liegt eine Belastung mit Dioxin vor. Aale dagegen weisen vor allem in der Elbe oft Verunreinigungen mit dem Insektizid DDT auf.

Keime an Kliniken und Stallungen

Das ist noch nicht alles. Nach einem Bericht im NDR Magazin Panorama testete das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) auch erstmals das Aufkommen von multiresistenten Keimen in Seen und Bächen. "In fünf von zwölf dieser Wasserproben wurden positive Nachweise geführt", heißt es vom LAVES. Zum Teil lagen die Entnahmestellen in der Nähe von Tierhaltungen und Krankenhäusern.

Schwermetall: Höchstwerte nicht überschritten.

Eine vergleichsweise positive Nachricht gibt es auch im Abschlussbericht: Die Belastung mit Schwermetallen, etwa Quecksilber oder Cadmium, ist laut LAVES in Niedersachsen unbedenklich - zumindest werden die geltenden Höchstwerte nicht überschritten. Untersucht wurden die Fischarten Aal, Brasse und Zander an den Flüssen Aller, Weser, Elbe und Ems. Als sogenanntes Referenzgewässer diente die Oste, ein Nebenfluss der Elbe, der im Vergleich zu den oben genannten Flüssen als geringer belastet gilt.

Belastung bereits vor zehn Jahren

Bereits vor etwa zehn Jahren waren bei einer Untersuchung die erlaubten Höchstmengen für Dioxine und dioxinähnlichen Polychlorierten Biphenylen (PCB) in Aalen und Brassen in Niedersachsen mehrfach überschritten worden. Bei Aalen aus der Elbe wurde zudem eine hohe Belastung an Chlorpestiziden festgestellt.

