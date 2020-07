Stand: 28.07.2020 18:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flughafen Osnabrück: Testzentrum in Betrieb

Deutschlandweit nehmen immer mehr Corona-Testzentren an Flughäfen ihre Arbeit auf. Nachdem zuletzt an den Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt am Main, Dortmund und München Testzentren für Reiserückkehrer angeboten werden, zieht der Norden nun nach. Seit Dienstag sind Tests am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) möglich.

Tests sind kostenlos

Passagiere, die von einer Flugreise aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehren, können sich dort freiwillig kostenlos testen lassen. Bei einem negativen Test entfällt die ansonsten verpflichtende Quarantäne. Das Angebot geht zurück auf einen Beschluss der Gesundheitsminister der Länder und des Bundes. Hintergrund ist die Sorge, dass Infektionen nach Deutschland eingeschleppt werden. Zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Corona-Risikogebieten gehören aktuell etwa 130 Staaten, darunter die Türkei und die USA.

Offene Fragen in Hannover

Auch beim Flughafen Hannover-Langenhagen laufen entsprechende Pläne für ein Corona-Testzentrum. Wie das genau ablaufen soll, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher. Der Flughafen Hamburg hatte am Freitag angekündigt, in Kürze ein Testzentrum einrichten zu wollen. Wann dort der Betrieb startet, ist aber noch offen. Gleiches gilt für den Flughafen Bremen. Laut einem Sprecher soll es im Laufe der Woche konkreter werden.

