Stand: 17.08.2020 15:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Testzentrum: Kürzere Wartezeiten für Reisende

Die Abläufe im Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover sollen verbessert werden, um lange Warteschlangen wie am vergangenen Wochenende künftig zu vermeiden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), die die zehn Testzentren im Land betreibt, sollen die Einsatzpläne der Mitarbeiter künftig besser auf den Flugplan abgestimmt werden. Weil am Wochenende zeitgleich mehrere Flugzeuge von den Balearen gelandet waren, mussten einige Reisende zwei Stunden auf einen Abstrich warten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Außerdem sollen laut KVN die Stoßzeiten für direkt Ankommende frei gehalten werden und für diesen Zeitraum keine Terminbuchungen über das Online-Portal der KVN möglich sein.

Spanisches Festland und Balearen sind jetzt Risikogebiet

Eine Sprecherin der Johanniter, die am Flughafen die Corona-Tests durchführen, sprach von einem Ausnahmezustand. Schon am Freitagabend war es im Umfeld des Testzentrums zu Schubsereien und einzelnen Schlägen gekommen. Die meisten Urlauber hätten allerdings freundlich, entspannt und rücksichtsvoll reagiert, so die Sprecherin. Frust habe es lediglich bei Personen gegeben, die mit einem festen Termin zum Testzentrum gekommen waren und trotzdem warten mussten. Seit Freitag stehen das ganze spanische Festland sowie Mallorca und die übrigen balearischen Inseln auf der Liste der Corona-Risikogebiete. Wer von dort aus dem Urlaub zurückkehrt, muss sich gleich nach der Ankunft einem kostenlosen Corona-Test unterziehen, um eine häusliche Quarantäne zu umgehen.

Videos 02:29 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Kritik an kostenlosen Reise-Tests Hallo Niedersachsen Wirtschaftsminister Althusmann sieht die Kostenübernahme für Corona-Tests nach Reisen in Risikogebiete skeptisch. Außerdem: Radiophilharmonie-Konzerte im kleinen Rahmen. Video (02:29 min)

Althusmann für Kostenbeteiligung der Urlauber

Wegen der Kostenübernahme ist unterdessen eine Diskussion innerhalb der CDU entbrannt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht die derzeitige Regelung kritisch. "Wir sollten ernsthaft darüber sprechen, ob nicht diejenigen, die sich bewusst der Gefahr aussetzen und in ein Risikogebiet reisen, im Anschluss ihren Corona-Test selber bezahlen", sagte Althusmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die jetzt geltende Maßgabe - kostenfreier Test binnen drei Tagen nach Rückkehr - werde voraussichtlich nur eine vorübergehende Regelung sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dagegen lehnt kostenpflichtige Tests ab. Im Fall einer Beteiligung oder Übertragung der Bezahlung würden Reisende die Tests möglicherweise ganz scheuen, sagte er in den ARD-"Tagesthemen".

Wenig Andrang in anderen Testzentren

Der Andrang an den anderen Testzentren in Niedersachsen hält sich bislang in Grenzen. Laut KVN haben die Mitarbeiter in den neun Zentren insgesamt lediglich 600 Abstriche genommen. Erst seit Freitagnachmittag können sich Reiserückkehrer hier online selbst für einen Test anmelden. Vorher ging das ausschließlich über den Hausarzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.08.2020 | 12:00 Uhr