Flughafen Hannover-Langenhagen: Lange Wartezeiten drohen Stand: 11.07.2022 09:22 Uhr Am Donnerstag in dieser Woche starten in Niedersachsen die Sommerferien. Wie schon in den vergangenen Wochen drohen wieder chaotische Zustände am Flughafen Hannover in Langenhagen.

Der Flughafen selbst rechnet erneut mit langen Wartezeiten für die Passagiere. Das Problem sei weiterhin, dass an vielen Stellen Personal fehle, sagt Flughafen-Sprecherin Kristin Peschel. Das betreffe den Check-In, das Beladen der Maschinen und die Sicherheitskontrollen. Der Flughafen erwartet in den Ferien bis zu 18.000 Passagiere am Tag - das sind doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Koffer-Stau in Langenhagen

Bereits Mitte Juni kam es zu chaotischen Zuständen am Flughafen Hannover. Da durch Personalmangel viele Gepäckstücke an zahlreichen Flughäfen nicht schnell genug umgeladen werden konnten, flogen die Koffer und Taschen den Besitzern später hinterher - und stauten sich auch an kleineren Flughäfen, wie beispielsweise am Airport in Langenhagen. Wie zuletzt in den Osterferien bildeten sich zudem vor der Sicherheitskontrolle immer wieder lange Schlangen.

