Flüchtlingsgipfel: Was erhofft sich Niedersachsen vom Treffen? Stand: 15.02.2023 13:40 Uhr Am Donnerstag lädt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zum Flüchtlingsgipfel ein. Ministerpräsident Stephan Weil hat den Bund bei der Unterbringung von Geflüchteten zu mehr Unterstützung aufgefordert.

Die Erwartungen an den Flüchtlingsgipfel sind groß, denn es gibt viele Fragen, die geklärt werden müssen. Wie sollen Geflüchtete in Zukunft untergebracht werden? Wie viele Wohnungen werden gebaut? Wird es mehr Schulplätze und Lehrkräfte für Geflüchtete geben? Und allem voran: Wer übernimmt die Kosten?

VIDEO: Abzocke? Was Geflüchtete für ein Bett zahlen sollen (14.02.2023) (5 Min)

Weil fordert Geld vom Bund, Behrens faire Lastenverteilung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten. Die niedersächsische Innenministerin Behrens (SPD) begrüßt den Gipfel als einen guten und wichtigen Schritt. Ein Austausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen bliebe unverzichtbar für die gemeinsame Herausforderung der Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine und anderer Geflüchteter: "Auch künftig werden Menschen, die aus ihrer Heimat durch Kriege vertrieben wurden oder aus anderen Gründen fliehen mussten, bei uns Schutz und Sicherheit suchen", sagte Behrens. "Es ist und bleibt unsere humanitäre Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen." Niedersachsen stehe genauso wie die anderen Länder vor einer großen Kraftanstrengung. "Das gilt insbesondere auch für unsere Kommunen", so Behrens weiter. Man brauche eine faire und verlässliche Lastenverteilung zwischen allen Ebenen.

Städte und Kommunen fordern Planungssicherheit

Für die Kommunen bleibe die Lage weiterhin unverändert angespannt, berichtet Stephan Meyn vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Probleme gebe es vor allem bei dezentralen Unterkünften, weshalb auf Sammelunterkünfte zurückgegriffen werden müsse. Meyn hofft auf dauerhafte finanzielle Unterstützung vom Bund für Wohnraum, aber auch für Integrationsleistungen. Die Situation ist für Geflüchtete in Niedersachsen aber immer noch regional unterschiedlich. Mancherorts sind die Unterkünfte voll, woanders ist noch Platz vorhanden. Der Landkreis Helmstedt wünscht sich denn auch eine bessere Kommunikation darüber, wann und wie viele Menschen kämen. Neben offenen Fragen der Kostenübernahme erhoffe man sich auch Planungssicherheit.

Niedersachsen bisher 110.000 Ukrainer aufgenommen

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat Niedersachsen 110.000 Schutzsuchende aufgenommen. Das Bundesland hat seine Quote bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine übererfüllt, weshalb derzeit in Niedersachsen keine Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen werden. Pro Asyl und der Flüchtlingsrat fordern, sich beim Gipfel auch mit der Überlastung von Ausländerbehörden zu befassen. Die langen Wartezeiten seien eine "enorme Belastung für die betroffenen Menschen, da sie in der Zeit Jobangebote verlieren und Angst vor einer Abschiebung haben", heißt es in der Erklärung.

