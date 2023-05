Flüchtlingsgipfel: Bund zahlt Ländern eine Milliarde Euro mehr Stand: 10.05.2023 21:52 Uhr Nach langen Beratungen hat der Bund beim Flüchtlingsgipfel den Ländern eine Milliarde Euro mehr für die Versorgung von Geflüchteten zugesagt. Niedersachsens Ministerpräsident hatte für mehr Unterstützung geworben.

Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wurde am Mittwoch im Kanzleramt bis zum Abend in unterschiedlich besetzen Runden verhandelt. Zwischenzeitlich berieten beide Seiten über die Finanzfrage getrennt voneinander. Länder und Kommunen forderten eine stärkere und dauerhafte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration von Schutzsuchenden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie seine Kolleginnen und Kollegen der anderen Bundesländer hatten vor Beginn des Gipfels betont, sie wollten mehr als eine Einmalzahlung. Der Bund verwies seinerseits auf bereits geleistete Beiträge in Milliardenhöhe.

Ministerpräsident Weil fordert mehr Unterstützung für Kommunen

Bereits vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hatte Weil dafür geworben, dass der Bund die Kommunen mit mehr Geld unterstützen sollte als bisher. "Wir Länder sind uns einig", sagte der SPD-Politiker nach den Beratungen der Regierungschefs der Bundesländer am Mittwochmittag in Berlin. "Wir brauchen mehr Unterstützung für die Kommunen. Das gilt ganz aktuell, aber das gilt auch strukturell."

Ministerpräsident Weil: Planungssicherheit dringend notwendig

Weil hatte betont, dass es angesichts schwankender Flüchtlingszahlen ein System brauche, das sich daran orientiert, wie viele Menschen tatsächlich zu versorgen sind. "Die Planungssicherheit für die Kommunen ist zwingend notwendig", hatte Weil erklärt. Er ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, hatte die Haltung der Länderchefs kritisiert. Mehr Geld sei nicht die Lösung, sondern mit vorhandenem Geld müsse eine andere Politik gemacht werden, so Dürr am Mittwochabend. Deutschland habe es "denen in der Vergangenheit zu leicht gemacht, die keine Perspektive in Deutschland haben und insbesondere denjenigen zu schwer gemacht, die sich hier gut integrieren und bei uns arbeiten wollen".

Steigende Flüchtlingszahlen belasten Kommunen

Der niedersächsische Städtetag und der niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hatten ebenfalls eine vollständige Kostenübernahme durch den Bund gefordert. Aus Sicht von NSGB-Präsident Marco Trips tragen die Kommunen die Hauptlast, seit wieder mehr Geflüchtete nach Niedersachsen kommen. Bei den Verhandlungen geht es nicht nur um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, sondern vor allem auch um Asylsuchende aus anderen Staaten, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Irak oder Georgien. Im vergangenen Jahr sind 22.600 von ihnen nach Niedersachsen gekommen. Bis zum 1. Mai waren es in diesem Jahr bisher rund 7.000. In einem gemeinsamen Positionspapier sprechen die Länder davon, dass im ersten Quartal 80 Prozent mehr Asylsuchende nach Deutschland gekommen seien als im ersten Quartal 2022.

Was der Bund bisher gibt

Kniffelig in der Diskussion: Die rund 109.000 Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, die seit dem russischen Angriff nach Niedersachsen gekommen sind, zählen nicht als Asylsuchende. Sie können sofort Sozialleistungen beziehen, auch teilweise Geld aus dem Bundeshaushalt. In diesem Jahr bekommen die Länder vom Bund zusätzlich 1,5 Milliarden Euro für die Unterbringung der Ukraine-Geflüchteten. Niedersachsen bekommt davon 143 Millionen Euro, die das Land zu knapp 80 Prozent an die Städte und Gemeinden weitergibt. Mit dem Rest finanziert das Land die eigenen Erstaufnahmeeinrichtungen und Integrationsprojekte. Der Bund hatte bisher argumentiert, das alles müsse reichen. Die Länderfinanzminister haben dem Bund dagegen vorgeworfen, bei dieser Rechnung mit Zahlen zu arbeiten, die mit Flüchtlingskosten nichts zu tun haben und die zudem zum Großteil befristet seien.

Klamme Kassen - auch bei den Kommunen

Ein weiteres Argument aus Berlin war: Der Bund sei 2022 mit 116 Milliarden Euro im Minus, während Länder und Kommunen in Summe sogar Überschüsse erzielten. Allerdings klagen auch viele Städte und Gemeinden in Niedersachsen über Haushaltsdefizite. "Ich kenne kaum eine niedersächsische Stadt, die nicht in ihrer Haushaltsplanung in den nächsten Jahren ins Desaster rutscht - und das durch staatlich veranlasste Aufgaben," sagte Frank Klingebiel, Präsident des niedersächsischen Städtetags, im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen. Zudem sei Wohnraum knapp und teuer. Das mache es für die Kommunen nicht leichter, geeignete Unterkünfte für Geflüchtete zu finden. Dazu kommen Integrationsfragen: Kita- und Schulplätze werden benötigt.

Schmerzhafte Einschnitte in den Kommunen die Folge?

Um sich auf all diese Aufgaben konzentrieren zu können, müssten eventuell andere politische Vorhaben zurückstehen: etwa die Einführung des Ganztagsanspruchs für Grundschulkinder ab 2026. Weitere - schmerzhafte - Stellen, an denen die Kommunen Geld theoretisch sparen könnten: Schwimmbäder oder Sportplätze, Bibliotheken oder Jugendeinrichtungen. Das zeigt: Die Diskussion um die Flüchtlingskosten klingt zwar wie ein Zahlenspiel, sie könnte sich in den Städten und Gemeinden in Niedersachsen aber recht konkret auswirken.

