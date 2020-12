Fleischindustrie: Bundestag entscheidet über Werkverträge Stand: 16.12.2020 15:50 Uhr Heute stimmt der Bundestag über das Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie ab. Die Opposition kritisiert mögliche Schlupflöcher im vorliegenden Entwurf.

Union und SPD haben sich prinzipiell darauf geeinigt, Werkverträge in der Fleischindustrie ab Januar 2021 zu verbieten, um Missstände bei den Arbeitsverhältnissen abzuschaffen. Hintergrund sind zahlreiche Skandale, mit denen die Branche in der Vergangenheit zu kämpfen hatte: ausgebeutete Arbeiter, unwürdige Lebensbedingungen für die Leiharbeiter aus Osteuropa, zuletzt zahlreiche Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen. Heute stimmt der Bundestag über den Gesetzentwurf ab, eine Mehrheit mit den Stimmen der Regierungskoalition gilt als sicher. Aber es gibt auch Kritik.

Kontrolle nur alle 20 Jahre?

Der Hauptkritikpunkt von Linken und Grünen: Während Werkverträge in der Fleischindustrie ab Januar kommenden Jahres verboten werden, soll die Leiharbeit weiter möglich sein. Sie wollen schärfere Vorschriften. Laut Gesetzentwurf soll ein fleischverarbeitender Betrieb acht Prozent seiner Beschäftigten für eine begrenzte Zeit im Jahr als Leiharbeiter beschäftigen dürfen, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen zu können. Allerdings müssen dazu die Betriebe einen Tarifvertrag abschließen - ein Erfolg für die Gewerkschaften. Sie weisen aber auch darauf hin, dass bei den vorgesehenen Kontrollen ein Betrieb rechnerisch nur einmal alle 20 Jahre überprüft werden würde.

Es droht eine Verfassungsbeschwerde

Auf der anderen Seite sehen Teile der Fleischwirtschaft regionale Schlachthöfe und die Konkurrenzfähigkeit innerhalb der EU bedroht. Einige Unternehmen haben nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen bereits eine Verfassungsbeschwerde angedroht. Sollte das Gesetz den Bundestag passieren, dann wäre die Leiharbeit zunächst nur für drei Jahre reglementiert. Anschließend soll das Gesetz überprüft und gegebenenfalls durch ein neues Gesetz ersetzt werden.

