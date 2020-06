Stand: 24.06.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fleischbranche: Gewerkschaft fordert Tests für alle

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert, dass sofort alle Beschäftigten in der Fleischwirtschaft auf eine Coronavirus-Infektion getestet werden. Hintergrund sind die jüngsten Corona-Ausbrüche in einigen Unternehmen der Branche, unter anderem in einem Puten-Schlachthof im Landkreis Oldenburg und bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen unweit der niedersächsischen Landesgrenze. Laut dem für Oldenburg und Ostfriesland zuständigen NGG-Chef Matthias Brümmer werden in Teilen der Branche Hygieneregeln locker gehandhabt. Dadurch seien Leiharbeiter, Werkvertragsarbeiter und Stammbeschäftigte in ihrer Gesundheit bedroht.

"Bedrohungspotenzial für Gesundheit der Bevölkerung"

Immer mehr besorgte Betriebsräte melden sich laut Brümmer aus den Betrieben. Leiharbeiter und Werkarbeiter, bei denen niemand die Herkunft erklären könne, seien in den vergangenen Tagen häufig ausgetauscht worden. "Da entwickelt sich ein gewaltiges Bedrohungspotenzial, das den Fortbestand einer ganzen Branche gefährdet und die Gesundheit der Bevölkerung mit bedroht", sagte Brümmer. Das Land lehnt bislang erneute Corona-Reihentests bei den gut 17.000 Beschäftigten in der niedersächsischen Fleischindustrie ab.

1.550 Infizierte nach Corona-Ausbruch bei Tönnies

Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück sind inzwischen mehr als 1.550 Menschen nachweislich infiziert. Rund 7.000 Mitarbeiter sind unter Quarantäne gestellt. Im Puten-Schlachtbetrieb Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) gibt es 23 nachgewiesene Corona-Fälle. Dort sollen nun alle 1.100 Mitarbeiter getestet werden. Der Landkreis Oldenburg will noch am Mittwoch über mögliche Konsequenzen informieren.

