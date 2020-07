Stand: 02.07.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fleischbranche: Althusmann fordert Systemwechsel

In der Debatte um das geplante Verbot von Werkverträgen für die Fleischindustrie hat die niedersächsische Landesregierung der Großen Koalition in Berlin den Rücken gestärkt. Nach anfänglicher Skepsis seitens des Wirtschaftsministeriums sagte Minister Bernd Althusmann (CDU): "Die Selbstverpflichtungen in der Branche sind gescheitert, wir brauchen jetzt einen Systemwechsel." Entsprechende Änderungen habe Niedersachsen in einem gemeinsamen Zehn-Punkte-Plan mit Nordrhein-Westfalen angestoßen. Die Opposition im Niedersächsischen Landtag ist davon nicht überzeugt. Anlass für das geplante Gesetz sind massive Corona-Ausbrüche in fleischverarbeitenden Betrieben.

Videos 04:09 Hallo Niedersachsen Fleischindustrie kritisiert Werkvertragsverbot Hallo Niedersachsen Nach dem von der Bundesregierung beschlossenen Aus für Werkverträge übt die Fleischindustrie massive Kritik. Das Verbot komme zur Unzeit, so NGW-Präsident Friedrich-Otto Ripke. Video (04:09 min)

Minister: Keine Abzüge, sichere Zeiterfassung

Althusmann sagte am Donnerstag im Plenum, dass den Beschäftigten der Lohn voll ausgezahlt werden müsse und es keine pauschalen Abzüge etwa für die Unterbringung geben dürfe. Außerdem solle eine manipulationssichere Zeiterfassung eingeführt und sichergestellt werden, dass ein Verbot von Werkverträgen von der Fleischbranche nicht unterlaufen werden kann, so der Minister weiter.

Grüne: "Nehmen sie weiter als Bremser wahr"

Die Grünen sehen in den Aussagen Althusmanns nicht mehr als Absichtserklärungen, von denen es in den vergangenen Jahren "so viele" gegeben habe. "Wir nehmen sie weiterhin nicht als Treiber, sondern als Bremser in dieser Thematik wahr", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Miriam Staudte. Auch FDP-Vize Jörg Bode gehen die Forderungen der rot-schwarzen Landesregierung nicht weit genug. "Ein Verbot von Werkverträgen in der Branche allein genüge nicht. "Verbrecher" finden seiner Ansicht nach andere Wege, das System zu unterlaufen und Arbeiter auszubeuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2020 | 12:00 Uhr