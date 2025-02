Firma aus Braunschweig vereint das Fax mit KI-Technologie Stand: 11.02.2025 15:21 Uhr Eine Firma aus Braunschweig kombiniert einen Faxservice mit künstlicher Intelligenz. Antworten auf die Fragen, die man per Fax an die KI stellen kann, werden entsprechend auf Papier geliefert.

Wer eine Frage an eine KI stellen möchte, aber keinen Computer hat, kann dies bei der Firma simple-fax.de mit Sitz in Braunschweig per Fax erledigen. Ob Fragen zu Allgemeinwissen, mathematischen Problemen oder Rezeptvorschläge: Wer unter der Faxummer (0531) 490 590 019 seine Fragen übermittelt, bekommt innerhalb von etwa zwei Minuten eine Antwort - schwarz auf Weiß per Fax. Zum Einsatz kommt dabei nach Angaben des Betreibers die KI des Anbieters Open AI, bekannt unter anderem durch die App ChatGPT.

Idee entstand aus einem Spaß

Die Idee, KI und Fax zu kombinieren, entstand aus einem Spaß, sagt Sebastian Weigelt, Geschäftsführer von simple-fax.de, der seit fast 20 Jahren den Faxservice betreibt. Ein Artikel im Nachrichtenmagazin "Stern" zum Thema KI im vergangenen Jahr habe ihn zum Nachdenken gebracht. "Die Kombination von Fax und KI war eine spaßige Idee, um auf ein Problem hinzuweisen." Der Medienbruch zwischen der digital vorliegenden Antwort und der anschließenden Übertragung auf das analoge Medium mache eben absolut keinen Sinn.

Mehrere hundert Anfragen am Tag

Die technische Realisierung seines Spaßprojekts sei bereits im vergangenen Juni erfolgt und habe nur zwei Stunden gedauert, sagt Weigelt. Es sei nie als ernsthaftes Angebot für Kunden gedacht gewesen. Dennoch bietet seine Firma den KI-Service für Fax-Nutzer weiterhin an. Kostenlos, außer den Übetragungs- entstehen keine weiteren Gebühren. Aktuell gebe es mehrere hundert Faxanfragen an die KI pro Tag, sagt Weigelt. Was allerdings auch mit der aktuellen medialen Aufmerksamkeit zusammenhängen dürfte. Die ZDF-heute-show hatte am Freitag über die Fax-KI berichtet, bereits zuvor hatte es darüber hinaus Medienberichte über die Fax-KI gegeben.

Fragen bleiben anonym

Welche Fragen Faxnutzer an die KI haben, werde von seiner Firma nicht erfasst, sagt Weigelt: "Wir tracken das nicht." Es werde lediglich sichergestellt, dass verbotene Anfragen wie zum Beispiel eine Anleitung zum Bau einer Bombe oder pornografische Anfragen gelöscht würden.

Das Fax ist weit verbreitet

Auch wenn die Fax-KI eher ein Spaß sei, nach wie vor gebe es für das Fax als Kommunikationsmedium durchaus Bedarf, so Weigelt. "Es ist immer noch eine Wachstumsbranche", sagt er in Bezug auf seine Faxdienstleistungen. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom von Juni 2024 kommt in drei Viertel (77 Prozent) der deutschen Unternehmen das Fax nach wie vor zum Einsatz. Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) nutzt es laut Bitkom sogar noch häufig oder sehr häufig.

Vorteile einer alten Technologie

Das Fax habe durchaus noch Vorteile, sagt Weigelt, der beruflich auch im Bereich Businesstelefonie und Standortvernetzung tätig ist. Anders als bei einer E-Mail, bei der man auf eine Bestätigung durch den Empfänger angewiesen sei oder anders als beim Standardbrief, gebe es einen Sendebericht. Im Bereich der Juristerei oder im medizinischen Bereich sei das Fax nach wie vor weit verbreitet. Und da sich manche Unternehmen kein Faxgerät mehr in den Betrieb stellen, aber auf die Faxnummer auf ihrer Visitenkarte nicht verzichten wollten, nutzten sie eben einen Faxservice im Internet.

