Finanzprobleme bei Meyer Werft: Land bürgt für Millionenkredit Stand: 20.04.2023 11:12 Uhr Die Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) muss einen Überbrückungskredit abschließen, um Material- und Personalkosten abzudecken. Das Land Niedersachsen soll diesen mit einer Landesbürgschaft absichern.

Wie die Meyer Werft in einer Mitteilung erklärt, sei die Baufinanzierung nicht zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine herausfordernd. So erhielten Werften einen Großteil - rund 80 Prozent - des Vertragspreises erst bei Ablieferung eines Schiffes. Um aber die Material- und Personalkosten weiterhin zu sichern, musste das Unternehmen nach Informationen des NDR Niedersachsen einen Überbrückungskredit in Höhe von 350 Millionen Euro abschließen.

Niedersachsen sichert Kredit mit Landesbürgschaft ab

Dieser Kredit soll teilweise auch durch eine Bürgschaft des Landes Niedersachsen abgesichert werden. Das hatte der Haushaltsausschuss des Landtags am Mittwoch entschieden. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge noch sechs Kreuzfahrtschiffe in Auftrag. Die Werft will den Kredit eigenen Angaben zufolge bis zum Jahr 2029 vollständig zurückzahlen.

