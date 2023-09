Feuerwehren in Lüneburg schenken Kindern eine "Wunschfahrt" Stand: 16.09.2023 19:30 Uhr Mal wieder einen unbeschwerten Tag erleben, das ist das Ziel der Aktion "Wunschfahrt". 29 Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis Lüneburg laden schwer erkrankte Kinder zu einer Fahrt im Feuerwehrauto ein.

Auf diesen Tag hat sich der 17-jährige Piet Werner seit Wochen gefreut. Thomas Barke von der Hamburger Flughafen Feuerwehr wird ihn und seine Eltern in einem Feuerwehrauto mitnehmen, einen echten Feuerwehrhelm bekommt er noch dazu. Piet kann nach mehreren Schlaganfällen nicht mehr sprechen, seine Motorik ist eingeschränkt. Der 17-Jährige und seine Eltern sind mit anderen Familien Gäste bei der "Wunschfahrt", einer Aktion von 29 Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis Lüneburg. Insgesamt 150 Feuerwehrleute haben am Samstag den Konvoi auf seiner ersten Tour dieser Art von Kirchgellersen quer durch den Landkreis begleitet.

Feuerwehren erfüllen einen gesellschaftlichen Auftrag

Entlang der 57 Kilometer langen Strecke winken immer wieder Passanten - die Tour sorgt im Landkreis für Aufsehen. Organisator Harald Subke von der Feuerwehr Kirchgellersen hat zwei abwechslungsreiche Zwischenstopps eingeplant, durch Lüneburg rollen die Einsatzfahrzeuge im Schritttempo, damit sie dort fürs Publikum noch einmal vorgestellt werden können. Subke, der das Projekt in Abstimmung mit den anderen Wehren und in Zusammenarbeit mit dem Kinderhospiz Löwenherz realisiert hat, möchte mit der Aktion zeigen, dass Feuerwehren neben ihren eigentlichen Aufgaben auch immer einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. So wie Piet Werner neben Thomas Barke im Führerhaus des Feuerwehrautos sitzt, scheint ihm die "Wunschfahrt" sehr zu gefallen.

